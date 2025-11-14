Рус
"Електроенергії може не бути днями": названо регіони, яким загрожує блекаут

Олексій Тесля
14 листопада 2025, 20:33
РФ хоче ізолювати українську енергосистему від постачання електроенергії з Європи, каже Михайло Гончар.
РФ б'є по об'єктах енергетики / колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, Главред

Важливе із заяв Гончара:

  • Великим містам буде особливо важко в плані енергозабезпечення
  • У деяких населених пунктах електроенергії може не бути днями

Експерт із міжнародних енергетичних відносин і безпеки Михайло Гончар прокоментував ситуацію навколо масованих ударів країни-агресора РФ по об'єктах енергетики України.

Як підкреслив він в інтерв'ю Главреду, у великих містах завжди спостерігається велике енергоспоживання.

"Хоча ситуація скрізь різна. Наприклад, якщо взяти Дніпро або Запоріжжя - це промислові центри. Харків - теж. Київ - і промисловий, і адміністративний центр, до того ж найбільший за населенням. Загалом Київ і столичний регіон завжди були енергодефіцитними", - каже експерт.

На його думку, у цьому контексті великим містам буде особливо важко.

"У деяких селах, особливо на сході чи північному сході, електроенергії може не бути днями - і це вже проблема. А от там, де місцева влада чи самоврядування подбали про створення власних генераційних установок, які виробляють електроенергію, ситуація краща - там світло буде", - прогнозує він.

Аналітик переконаний, що в цьому є і частка провини і центральної влади: "Те, що створено - переважно приватна ініціатива, і локально це може бути порятунком - для окремих громад, які самі про це подбали. Але якщо говорити про ситуацію в масштабах усієї країни - це, на жаль, далеко не так".

Він також назвав проблемою те, що останні удари РФ мали на меті ізолювати українську енергосистему від постачання електроенергії з Європи.

"Те, що раніше не було для нас критично виручаючим, бо обсяги імпорту були важливими, але не визначальними, тепер стає проблемою - адже зараз ми навіть цю додаткову енергію з ЄС тимчасово не можемо отримувати, поки не будуть відремонтовані відповідні маршрути", - резюмував Гончар.

Загроза нових ударів РФ: думка експерта

Військовий експерт Олег Жданов зазначив, що загроза великомасштабного удару по Україні із застосуванням ракет і безпілотників залишається вкрай високою - така атака може розпочатися в будь-який момент. За його словами, Росія перебуває в стані повної готовності до таких дій. Жданов уточнив, що на озброєнні ворога постійно перебуває від 300 до 400 ударних дронів, а періодично їхня кількість сягає і 500.

Удари РФ по Україні - новини за темою

Раніше повідомлялося про те, що РФ вибрала цілі для нових масованих ударів. Росія продовжує практику терору проти цивільних, підкреслив Ігор Клименко.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про одну з наймасованіших атак від початку війни. Дрони атакували найбільший нафтоналивний порт Приморськ у Ленінградський області. Є попадання в об'єкти компанії Лукойл у Смоленську.

Як повідомляв Главред, раніше російські окупанти завдали удару по Запоріжжю, застосувавши ударні безпілотники. Поранення отримали чотири людини.

Читайте також:

Про персону: Михайло Гончар

Гончар Михайло Михайлович (нар. 17 лютого 1963) — український експерт з міжнародних енергетичних та безпекових відносин. Президент Центру глобалістики "Стратегія ХХІ", головний редактор часопису "Чорноморська безпека", пише Вікіпедія.
У 2000-х роках працював у системі нафтогазового комплексу України, займаючи відповідальні посади. Досліджував питання енергетичної безпеки, міжнародних енергетичних відносин, нафтогазового сектору, нетрадиційних вуглеводнів, реформування енергетичного сектору, глобальних енергетичних ринків. Був експертом української частини міжурядових комісій з економічного співробітництва з Німеччиною, Польщею, Словаччиною, Чехією, Казахстаном, Азербайджаном, Грузією, Туреччиною.

З 2007 року працює в неурядовому секторі — спочатку очолював енергетичні програми і київське представництво "Номос-Енергія" аналітичного центру "Номос", а у 2009 році заснував і очолив аналітичний Think Tank Центр глобалістики "Стратегія ХХІ". Головний редактор часопису "Чорноморська безпека" (з 2017 року). Автор, співавтор та редактор низки книг та публікацій з проблематики енергетики, енергетичної безпеки, міжнародних відносин, виданих як в Україні, так і у Польщі, Словаччині, Німеччині, Великій Британії, Туреччині, Нідерландах, Фінляндії тощо. З 2016 року — член Державного комітету з промислової політики. Має статус асоційованого експерта Центру Разумкова та Центру дослідження Росії.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

Михайло Гончар ракетний удар
