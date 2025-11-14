Як живе Київ після нічного удару РФ: світло за графіком, опалення - з перебоями

Мер Кличко запевнив, що комунальники працюють для відновлення всіх послуг.

Київ оговтується після масованої атаки РФ / Колаж: Главред, фото: ДСНС, УНІАН, ua.depositphotos.com

Як у Києві сьогодні відключатимуть світло

Яка ситуація з водо- і теплопостачанням

У ніч на 14 листопада Київ пережив масовану ракетно-дронову атаку РФ. Майже всю ніч у столиці України гриміли вибухи. Є руйнування майже в усіх районах міста. Мер Києва розповів про ситуацію зі світлом, тепло- і водопостачанням.

За інформацією енергетиків, наразі в столиці діють планові графіки відключень електропостачання.

"Локальні аварійні відключення, що сталися внаслідок атаки, були усунені", - повідомив Кличко.

Графіки відключень на 14 листопада в Києві в ДТЕК опублікували ввечері в четвер. Поки що про зміни в графіках не повідомляли.

Графіки відключень на 14 листопада - Київ / t.me/dtek_ua

Перебої з опаленням є в Деснянському та частині Подільського району.

"Комунальники працюють, щоб повернути тепло", - зазначив мер.

Водночас перебоїв із водопостачанням не фіксується.

Зазначимо, вночі Кличко повідомляв, що внаслідок масованої атаки ворога в Києві пошкоджено ділянки теплових мереж. У Деснянському районі через аварійну ситуацію на тепломагістралі тимчасово відсутнє теплопостачання частини будівель.

У Київській міській військовій адміністрації повідомили, що в столиці функціонують оперативні штаби з надання допомоги постраждалим унаслідок нічної атаки на столицю жителям. Загалом відкрито п'ять штабів у Деснянському, Дніпровському, Подільському, Святошинському, Оболонському районах міста.

Який район Києва постраждав найбільше

Речниця Київської ДВА Катерина Поп в ефірі Ранок.LIVE повідомила, що внаслідок комбінованого нічного удару по столиці найбільше постраждав Деснянський район.

Станом на 08:30 підтверджено 27 постраждалих, серед них 2 дітей віком 7 та 10 років.

15 осіб госпіталізовано. Відомо про 4 загиблих. Кількість постраждалих може зрости.

В Оболонському районі був "приліт" у багатоповерхівку. Зараз фахівці оцінюють технічний стан будівлі. Мешканців тимчасово евакуювали, щоб запобігти ризикам зсувів ґрунту. Рішення про подальше відселення ухвалять після детальної експертизи.

"Усі тяжкопоранені перебувають у лікарнях. Рятувальники продовжують деблокувати людей у місцях найбільших руйнувань", - додала Поп.

У ліквідації наслідків ворожої атаки в Києві беруть участь щонайменше 450 рятувальників і 180 одиниць техніки. Наслідки ворожого удару зафіксовано на 25 локаціях.

Атака РФ на Україну 14 листопада 2025 року - що відомо

Як писав Главред, увечері 13 листопада російські війська знову здійснили атаку на Україну.

Вранці 14 листопада в ДСНС розповіли про наслідки нічної атаки в Києві. Зафіксовано численні руйнування та пожежі в житлових будинках та об'єктах цивільної інфраструктури майже у всіх районах столиці.

Спочатку повідомлялося, що в Києві до трьох зросла кількість жертв нічної російської атаки. Постраждали 26 жителів міста. Серед них двоє дітей 7 і 10 років.

Пізніше голова КМВА Ткаченко заявив, що жертв атаки вже четверо. За уточненою інформацією 27 киян дістали поранення. 15 постраждалих медики госпіталізували.

У столиці загинула літня подружня пара. Про трагедію розповів їхній син Андрій. За словами чоловіка, батьки провели літо в селі та вирішили повернутися до Києва на опалювальний сезон. Вони приїхали до столиці лише п'ять днів тому.

Батьки загинули на місці. Квартира виходила на той бік будинку, куди припав ворожий удар.

Президент Володимир Зеленський заявив, що окупанти застосували близько 430 дронів і 18 ракет, зокрема балістику й аеробалістику. Уламками "Іскандера" в столиці пошкоджено Посольство Азербайджану.

