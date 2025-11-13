"Там смерть Путіна": Ступак назвав цілі для ракетних ударів по РФ

За достатньої кількості далекобійних ракет, інтенсивність ударів ЗСУ збільшиться, вважає Іван Ступак.

Експерт запропонував вдарити по адміністрації Володимира Путіна / колаж: Главред, фото: скріншот, kremlin.ru

Важливе із заяв Ступака:

"Жирних" об'єктів на території Росії предостатньо

За наявності далекобійних ракет інтенсивність ударів ЗСУ збільшиться

Військовий експерт, екс-співробітник СБУ Іван Ступак відповів на запитання про те, де знаходиться "кошмарна смерть" диктатора РФ Володимира Путіна.

"Кощієва смерть" знаходиться в Москві, в будівлі на Старій площі - там адміністрація президента Путіна. Там - і сам Кощей, і його смерть. Безумовно, ми хотіли б, щоб туди прилетіло, але, на жаль, і не можна, і поки немає можливості", - сказав він під час чату в Главреді.

Експерт вважає, що "жирних" об'єктів на території Росії предостатньо, куди можуть бити Сили оборони України.

"Цілей достатньо, питання - чим бити. Дронами? Дрон коштує приблизно 100 тисяч доларів, але його бойова частина - всього 50 кг (тоді як у ракети 500 кг). Тобто потрібно, щоб десять дронів прилетіли в одну точку, щоб домогтися ефекту, як від однієї ракети. А бажано, щоб було дві-три ракети", - говорить він.

На його думку, в України поки що таких можливостей поки що немає, тому ЗСУ обмежені в ресурсах.

"Якщо дрон прилетить у залізобетонну конструкцію, особливих руйнувань не буде, але якщо - в НПЗ, то достатньо і 20 кг вибухівки, щоб спалити велику ємність із паливом. Тому Україна обирає цілі "жирні", важливі, такі, що приносять багато грошей у російський бюджет, але які легко знищити", - зазначив він.

Ступак також переконаний, що за достатньої кількості далекобійних ракет, інтенсивність ударів ЗСУ збільшиться.

"Коли ми зможемо бити по Росії власними ракетами (президент каже, що "Фламінго" полетять уже до нового року), прильоти мають бути самі собою по військових об'єктах РФ, а також по квазівійськових об'єктах, тобто по науково-дослідних інститутах і конструкторських бюро, які працюють на російський ВПК, наприклад, по місцях, де проєктують двигуни для авіації та безпілотників на кшталт "шахедів", - додав він.

Удари по РФ: думка експертів

Українські удари безпілотників по нафтопереробних заводах на території Росії призвели до збоїв у постачанні палива і спровокували зростання внутрішніх цін на бензин. Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни. За оцінкою експертів, дефіцит пального, що виник, збільшить витрати як бізнесу, так і громадян, що надалі може прискорити інфляцію в країні.

Удари по цілях РФ - новини за темою

Раніше повідомлялося про те, що РФ атакували дрони, спалахнули пожежі в районі НПЗ. Ударними БПЛА було уражено електричну підстанцію 330 кВ "Кропоткін".

Нагадаємо, раніше в ISW розкрили наслідки ударів по НПЗ РФ. Уряд РФ вже оголосив про продовження заборони на експорт бензину.

Як повідомляв Главред, раніше в Росії зафіксували масштабні пожежі на стратегічних нафтопереробних заводах. Вогонь охопив одні з найбільших НПЗ Росії - Афіпський і Новокуйбишевський.

Про персону: Іван Ступак Іван Ступак - військовий експерт, колишній працівник СБУ.

Закінчив Національну академію СБУ. Після завершення навчання близько 9 років працював на оперативних і керівних посадах у Головному управлінні СБУ в Києві та Київській області. Займався протидією економічним злочинам.

