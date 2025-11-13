Рус
Ворог знайшов "слабку ланку": експерт пояснив нову тактику ударів РФ по Україні

Руслан Іваненко
13 листопада 2025, 19:44
Храпчинський пояснив, чому навіть сучасні системи ППО не завжди перехоплюють усі ракети.
Искандер, Кинжал
Російські окупанти активізують ракетні атаки / Колаж: Главред, фото: Главред

Коротко:

  • Росія активізувала запуск балістичних ракет по Україні
  • Під час останнього обстрілу застосували понад 30 ракет
  • Жовтневі атаки включали близько 95 ракет "Іскандер-М"

Російські окупанти збільшують кількість балістики, яка запускається по території України. Саме тому нам потрібно більше систем протиповітряної оборони. Про це заявив авіаційний експерт Анатолій Храпчинський в інтерв’ю "Українському радіо".

"Ворог використовує велику кількість повітряних об'єктів. А під час цього масованого обстрілу (8 листопада) було застосовано 32 балістичні ракети. Це дуже важливий аргумент, тому що насправді ворог збільшує кількість балістики, яка запускається по території України", - зазначив він.

Ефективність систем ППО

Він навів приклад, що лише у жовтні росіяни випустили по Україні близько 95 ракет "Іскандер-М".

"І тут важливо розуміти, що, наприклад, в зоні відповідальності і роботи засобів протиповітряної оборони Patriot, ефективність цих систем становила 67%. Це не зовсім "вау", тому що якби це було 70-80%, то тоді б можна було сказати, що це гарантовано якісна робота систем ППО", – пояснив експерт.

За словами Храпчинського, Росія активно вивчає розташування українських систем ППО та використовує їхні слабкі місця.

"Розуміючи, наприклад, що стоїть система ППО десь на Київщині і в неї є лише 2 пускових установки, ворог розуміє, скільки там може пройти ракет. ... Тому ворог використовує ці слабкі місця і тому за рахунок кількості пробиває нашу протиповітряну оборону", – зазначив він.

Загроза дронів-камікадзе

Авіаексперт наголосив, що подібна ситуація спостерігається і з атаками дронами-камікадзе.

"Умовно кажучи, стоїть мобільна вогнева група, яка може працювати в одному напрямку по одному "Шахеду", який летить. А уявіть собі, якщо летить із декількох напрямків. Недостатньо просто засобів, які могли би працювати одночасно по цих "Шахедах". Тому саме нестача більшості систем ППО є ключовою проблемою того, що все ж таки щось долітає", – підкреслив він.

Ворог знайшов
Іскандер / Інфографіка: Главред

Храпчинський додав, що саме тому президент наголошував на потребі 27 додаткових систем Patriot і закликав партнерів допомогти у посиленні захисту українського неба.

"Саме тому президентом було заявлено, що Україні потрібно ще 27 систем Patriot. Саме тому говориться про пошук рішень проти "Шахедів", бо їх дуже велика кількість і збивати "Шахеди", наприклад, дорогими ракетами – це марнотратство", – зазначив авіаексперт.

Коментар військового експерта про дії Путіна

Військовий експерт, екс-співробітник Служби безпеки України Іван Ступак заявив, що зараз російський диктатор Володимир Путін пішов на принцип і не керується будь-якою логікою. Для нього принципово за будь-яку ціну дотиснути Україну.

На його думку, коли Путін сам прийде до думки про те, що війна безперспективна, що більшого в ній він не отримає, він може дати команду зупинитися.

Війна в Україні - останні новини

Як повідомляв Главред, громадський активіст і волонтер Сергій Стерненко заявив, що війна, яку Росія розвʼязала проти України, завершиться лише тоді, коли одна із держав припинить своє існування. Він прогнозує, що війна в Україні може тривати ще навіть 2–3 роки, тому потрібно бути готовими до цього.

Крім того, посол України у Великій Британії Валерій Залужний вважає, що Росія готується до тривалого протистояння, а не завершення війни, тож Україні потрібно перейти до ширшого плану дій.

Нагадаємо, що на Лиманському напрямку триває активізація бойових дій. Російські війська зосередили значні сили з метою повторного захоплення міста Лиман, яке вже перебувало під окупацією у 2022 році.

Про персону: Анатолій Храпчинський

Анатолій Храпчинський – заступник Генерального директора компанії із виробництва засобів радіоелектронної боротьби, експерт з авіації, колишній офіцер Повітряних сил ЗС України.

