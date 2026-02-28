Дрони потужно вдарили по РФ, зафіксовано пожежу: вже відомо про наслідки

Десяткам рятувальників довелося працювати на місці пожежі.

Росіяни розповіли про наслідки атаки дронів / Колаж: Главред, фото: МНС Росії, t.me/exilenova_plus

Головне:

Майже сотня дронів атакувала Росію

Внаслідок атаки виникла пожежа на російському НПЗ

Росіяни призупинили роботу підприємства після атаки

У ніч на 28 лютого у країні-агресорці Росії гриміли вибухи та горіли об'єкти. Міноборони РФ повідомило про нібито збиття 97 українських безпілотників над 5 областями, Краснодарським краєм, тимчасово окупованим Кримом та акваторією Чорного моря.

Чи не вперше самі росіяни повідомили про наслідки дронової атаки на офіційному рівні. Оперативний штаб Краснодарського краю РФ заявив, що у станиці Новомінська Канівського районі сталося займання на нафтопереробному заводі "Албашнефть".

Що цікаво, росіяни стверджують, нібито пожежа виникла не внаслідок влучання, а через падіння уламків БПЛА. Зайнявся один із резервуарів і прилегла до нього територія на площі 150 квадратних метрів.

Наразі роботу підприємства в Канівському районі частково зупинили. А це, в свою чергу, може вплинути на постачання пального в регіоні.

НПЗ в Росії / Інфографіка: Главред

Як удари України впливають на ситуацію в РФ

Главред писав, що за словами керівника ОП Кирила Буданова, втрати від українських атак для РФ набагато більші, ніж усі санкції західних країн. Водночас українські удари по бензиновій галузі впливають на соціум, фінансово-економічний стан держави, здатність надалі планувати бюджети тощо.

Але на темп ведення війни це особливо впливати не може, бо військова техніка працює в основному на дизельному паливі, а Росія вливає всі гроші саме у фінансування війни.

Удари вглиб Росії - останні новини

Нагадаємо, Главред писав, що на території Республіки Татарстан нещодавно пролунали вибухи - удару зазнала нафтоперекачувальна станція Калейкіно, один із головних елементів регіональної трубопровідної мережі.

Раніше підрозділи Сил оборони України завдали ударів по низці об’єктів російських військ. На Воткінському заводі, де виробляють ракети "Іскандер-М", "Орєшнік", зафіксовані руйнування.

Напередодні Україна провела атаку на російську Орловську область, використовуючи далекобійні дрони-камікадзе. Метою став вертолітний аеродром "Пугачовка", що належить російським Повітряно-космічним силам.

Про джерело: Міністерство оборони Росії Міністерство оборони Російської Федерації - федеральний орган виконавчої влади (федеральне міністерство), який проводить військову політику та здійснює державне управління в області оборони РФ. Через вторгнення Росії в Україну в лютому 2022 року Міністерство оборони Російської Федерації було внесено до санкційного списку Євросоюзу. 3 березня 2022 року Міноборони РФ внесено до санкційних списків США, пише Вікіпедія.

