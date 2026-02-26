ЗСУ рознесли цех заводу, де виробляють 'Орєшніки': Генштаб розкрив деталі

Сили оборони України провели масштабну операцію з ураження стратегічних об'єктів ворога.

Удар по Воткінському заводу в РФ / Колаж: Главред, фото: скріншот з відео

Головне:

Зафіксовано руйнування на Воткінському заводі

Уражено РЛС у Джанкої та командні пункти, склади й райони скупчення росіян

На Нефтєгорському ГПЗ пошкоджено установки й резервуари

У ніч на 26 лютого 2026 року підрозділи Сил оборони України завдали ударів по низці об’єктів російських військ. На Воткінському заводі, де виробляють ракети "Іскандер-М", "Орєшнік", зафіксовані руйнування. Про це повідомив Генштаб ЗСУ.

У Джанкої на тимчасово окупованій території Криму Сили оборони України уразили радіолокаційну станцію П-18 "Терек" та радіолокаційну систему РСП-6М2.

Також напередодні українські сили завдали ударів по складу матеріально-технічних засобів противника в районі Новозлатополя та пункту управління БпЛА біля Полтавки (ТОТ Запорізької області), а також по району зосередження живої сили окупантів у районі Родинського на Донеччині.

Крім того, зафіксовано ураження командно-спостережного пункту ворога поблизу населеного пункту Ясноє Солнце Брянської області РФ. Втрати противника уточнюються.

Результати попередніх ударів

За даними військових, на Воткінському заводі 20 лютого уражено виробничий цех №22. Яке саме його призначення - офіційно не уточнюється, однак за непідтвердженою інформацією, там могла відбуватися остаточна збірка ракет. Відомо, що на підприємстві виготовляють ракети "Іскандер-М", "Орєшнік", "Тополь-М" та інші види озброєння.

Після ураження Нефтєгорського газопереробного заводу в Самарській області 21 лютого пошкоджено електрознесолюючу установку, дві установки стабілізації газового конденсату та два вертикальні резервуари. На ворожому об'єктиі зафіксовано витік нафтопродуктів.

Ракета "Фламінго" / Інфографіка: Главред

Яка особливість удару ракет "Фламінго" по "Капустиному Яру" - думка експерта

Військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко підкреслив, що полігон "Капустин Яр" є одним із ключових об’єктів у Росії для випробування новітніх ракет і ракетних технологій, а також для бойових пусків міжконтинентальних балістичних ракет.

За словами експерта, хоча в Росії є й інші подібні об’єкти, жоден із них не має такого масштабу й стратегічного значення, як "Капустин Яр".

"Фактично, Україна вкотре показала всьому світу, що російською ядерною доктриною можна насправді зробити... а точніше, що нею можна підтерти. Особливість таких ударів полягає і в тому, що ракета "Фламінго" мала можливість прорвати російську ешелоновану ППО і вдарити по настільки важливому об'єкту, привівши його зараз, фактично, в стан небезпечної зони, з підвищеними ризиками і фактичною непрацездатністю", - наголосив він.

Удари ракетами "Фламінго" по Росії - останні новини

Як повідомляв Главред, 21 лютого підрозділи ракетних військ і артилерії ЗСУ завдали удару вглиб території РФ ракетами FP-5 "Фламінго". Унаслідок атаки були уражені важливі об’єкти воєнно-промислового комплексу та логістики противника. Зокрема, підтверджено влучання по оборонному підприємству "Воткинський завод" в Удмуртії.

За інформацією OSINT-каналу Dnipro Osint, ракети "Фламінго" влучили безпосередньо у виробничі цехи підприємства. Зазначається, що завод розташований приблизно за 1400 кілометрів від українського кордону.

Видання Defense Express повідомило, що удар української крилатої ракети FP-5 "Фламінго" по АТ "Воткинський завод" в Удмуртії міг стати рекордним за дальністю бойового застосування. За даними аналітиків, відстань від кордону України до цілі перевищує 1300 км, а з урахуванням можливого маневрування та пусків із глибини території дальність польоту могла сягати 1600–1650 км і більше.

Про джерело: Генштаб ЗСУ Генеральний штаб Збройних сил України - головний військовий орган з планування оборони держави, управління застосуванням Збройних сил України, координації та контролю за виконанням завдань у сфері оборони іншими утвореними відповідно до законів України військовими формуваннями, органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, правоохоронними органами, Державною спеціальною службою транспорту та Державною службою спеціального зв'язку та захисту інформації України. Є робочим органом Ставки Верховного Головнокомандувача Збройних Сил України, пише Вікіпедія.

