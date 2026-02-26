Рус
ЗСУ рознесли цех заводу, де виробляють "Орєшніки": Генштаб розкрив деталі

Руслана Заклінська
26 лютого 2026, 17:46оновлено 26 лютого, 18:16
Сили оборони України провели масштабну операцію з ураження стратегічних об'єктів ворога.
Удар по Воткінському заводу в РФ / Колаж: Главред, фото: скріншот з відео

Головне:

  • Зафіксовано руйнування на Воткінському заводі
  • Уражено РЛС у Джанкої та командні пункти, склади й райони скупчення росіян
  • На Нефтєгорському ГПЗ пошкоджено установки й резервуари

У ніч на 26 лютого 2026 року підрозділи Сил оборони України завдали ударів по низці об’єктів російських військ. На Воткінському заводі, де виробляють ракети "Іскандер-М", "Орєшнік", зафіксовані руйнування. Про це повідомив Генштаб ЗСУ.

У Джанкої на тимчасово окупованій території Криму Сили оборони України уразили радіолокаційну станцію П-18 "Терек" та радіолокаційну систему РСП-6М2.

відео дня

Також напередодні українські сили завдали ударів по складу матеріально-технічних засобів противника в районі Новозлатополя та пункту управління БпЛА біля Полтавки (ТОТ Запорізької області), а також по району зосередження живої сили окупантів у районі Родинського на Донеччині.

Крім того, зафіксовано ураження командно-спостережного пункту ворога поблизу населеного пункту Ясноє Солнце Брянської області РФ. Втрати противника уточнюються.

Результати попередніх ударів

За даними військових, на Воткінському заводі 20 лютого уражено виробничий цех №22. Яке саме його призначення - офіційно не уточнюється, однак за непідтвердженою інформацією, там могла відбуватися остаточна збірка ракет. Відомо, що на підприємстві виготовляють ракети "Іскандер-М", "Орєшнік", "Тополь-М" та інші види озброєння.

Після ураження Нефтєгорського газопереробного заводу в Самарській області 21 лютого пошкоджено електрознесолюючу установку, дві установки стабілізації газового конденсату та два вертикальні резервуари. На ворожому об'єктиі зафіксовано витік нафтопродуктів.

Яка особливість удару ракет "Фламінго" по "Капустиному Яру" - думка експерта

Військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко підкреслив, що полігон "Капустин Яр" є одним із ключових об’єктів у Росії для випробування новітніх ракет і ракетних технологій, а також для бойових пусків міжконтинентальних балістичних ракет.

За словами експерта, хоча в Росії є й інші подібні об’єкти, жоден із них не має такого масштабу й стратегічного значення, як "Капустин Яр".

"Фактично, Україна вкотре показала всьому світу, що російською ядерною доктриною можна насправді зробити... а точніше, що нею можна підтерти. Особливість таких ударів полягає і в тому, що ракета "Фламінго" мала можливість прорвати російську ешелоновану ППО і вдарити по настільки важливому об'єкту, привівши його зараз, фактично, в стан небезпечної зони, з підвищеними ризиками і фактичною непрацездатністю", - наголосив він.

Удари ракетами "Фламінго" по Росії - останні новини

Як повідомляв Главред, 21 лютого підрозділи ракетних військ і артилерії ЗСУ завдали удару вглиб території РФ ракетами FP-5 "Фламінго". Унаслідок атаки були уражені важливі об’єкти воєнно-промислового комплексу та логістики противника. Зокрема, підтверджено влучання по оборонному підприємству "Воткинський завод" в Удмуртії.

За інформацією OSINT-каналу Dnipro Osint, ракети "Фламінго" влучили безпосередньо у виробничі цехи підприємства. Зазначається, що завод розташований приблизно за 1400 кілометрів від українського кордону.

Видання Defense Express повідомило, що удар української крилатої ракети FP-5 "Фламінго" по АТ "Воткинський завод" в Удмуртії міг стати рекордним за дальністю бойового застосування. За даними аналітиків, відстань від кордону України до цілі перевищує 1300 км, а з урахуванням можливого маневрування та пусків із глибини території дальність польоту могла сягати 1600–1650 км і більше.

    Лайфхак для дачників: як зробити землю ідеальною для розсади

