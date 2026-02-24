Прямо з заводу по українцях: 'Флеш' розповів про особливість ракетних атак РФ

Бескрестнов пояснив, яка найбільша проблема виникає в України під час масованих атак РФ.

В України є лише один тип систем для боротьби з балістичними ракетами РФ / Колаж: Главред, фото: t.me/serhii_flash

Що повідомив "Флеш":

Україні проблематично збивати балістичні ракети

Ворог запускає по Україні щойно вироблені ракети

Завдяки комплексному підходу вирішити проблему з балістикою можна

Одна з основних проблем України - це балістика країни-агресорки Росії. Про це у Telegram повідомив радник міністра оборони України Сергій Бескрестнов, відомий під позивним "Флеш".

Справа в тому, що проти балістики в Україні працює тільки Patriot, який має певний відсоток ефективності та алгоритми роботи. Зокрема на одну ціль може витрачатися кілька ракет.

"Коли ми говоримо про довгострокову війну на виснаження, то в площині проблем балістики це виглядає як протистояння російського виробництва і світової допомоги Україні в області постачання нам ракет для Patriot. Вся балістика, яка до нас прилітає, зроблена в кінці 2025- початку 2026 року, тобто нас атакують фактично ракетами з заводу. Іскандер робиться на 90% з російських комплектуючих і роблять їх 60 одиниць на місяць. Є й інші ракети C300/400", - зазначив Бескрестнов.

Світові військові ресурси не безмежні

"Флеш" наголосив, що Україна навряд чи може розраховувати на постійне та довге постачання ракет проти балістики. Тому для захисту мирного населення потрібен комплексний підхід.

"Починаючи від участі нашої країни в розробках протибалістичних систем (як своїх, так і спільних з іншими країнами) і закінчуючи необхідністю укриття і захисту всіх наших ключових об'єктів, як військових, так і цивільних. Будь-яка наша ТЕЦ або підстанція 750 повинні витримувати удари ракет. Ну звичайно, війна це ще й економіка. Виробництво балістики досить дорогий процес, чим менше у противника буде фінансових ресурсів, тим менше вони вироблять ракет", - додав радник міністра оборони України.

Якими ракетами Росія б'є по Україні / Інфографіка: Главред

Як РФ змінює тактику ударів по Україні - думка аналітиків

Главред писав, що за даними аналітиків американського Інституту вивчення війни (ISW), російські війська, ймовірно, змінюють тактику повітряних атак по Україні.

Новими цілями ударів замість енергетики може стати українська залізнична інфраструктура та системи водопостачання. Після спроб знищити енергосистему України Москва переходить до ударів по логістиці, прагнучи ускладнити постачання і повсякденне життя в українських містах.

Російські атаки на Україну - останні новини

Нагадаємо, Главред писав, що основною метою російських атак на енергетичну інфраструктуру взимку була спроба спричинити повний блекаут і водночас інформаційно розпалити нібито "повстання українців". Однак ці плани зазнали невдачі.

Раніше військовий експерт Олег Жданов повідомляв, що Росія цілком може повторити масований удар саме 24 лютого — в річницю початку повномасштабної війни.

Напередодні стало відомо, що у понеділок, 23 лютого, російські окупанти атакували Харків ракетами. Внаслідок удару влада повідомила про декількох поранених.

Про персону: Бескрестнов Сергій "Флеш" Бескрестнов Сергій Олександрович з позивним "Флеш" - український фахівець та консультант у галузі військових радіотехнологій. Закінчив Київський військовий інститут управління та зв'язку за спеціальністю "Радіо, радіорелейний, тропосферний та космічний зв'язок". Також навчався у різних європейських технічних центрах за напрямками радіорелейного та мобільного зв'язку стандарту GSM. Він займав керівні посади у компаніях "Українські радіосистеми", "Український мобільний зв'язок", став головою ГО "Центр радіотехнологій". З перших днів війни він брав активну участь в обороні Київської області з 3-м полком сил спеціальних операцій. Він організував систему військового радіозв'язку півночі Київської області разом з 136 батальйоном ТРО. З квітня 2022 року консультував та навчав різні військові підрозділи й силові структури України. Він організував службу технічної підтримки та обмін досвідом для кількох тисяч військових зв'язківців ЗСУ та НГУ. Нині він розробляє засоби малого РЕБ та вивчає на фронтах радіосигнали російських БПЛА всіх типів, пише Вікіпедія.

