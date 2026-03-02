Чому Росія відмовилась рятувати Іран після ударів - розкрито важливий нюанс

Реакція Кремля на події в Ірані свідчить про обмежені можливості РФ та її зосередженість на війні проти України й переговорах зі США, вказали в ISW.

В ISW розкрили реальну позицію Кремля щодо подій в Ірані / Колаж: Главред, фото: УНІАН, скріншот з відео, pexels

Після початку ударів Ізраїлю та США по Ірану й ліквідації значної частини його керівництва Росія не надала союзнику практичної підтримки, обмежившись співчуттями та стандартними заявами. Про це йдеться у свіжому звіті американського Інституту вивчення війни.

Зазначається, що 1 березня російський диктатор та воєнний злочинець Володимир Путін направив листа президенту Ірану Масуду Пезешкіану, в якому висловив співчуття через загибель Алі Хаменеї, членів його родини та інших іранських посадовців унаслідок ударів США та Ізраїлю.

"Путін засудив ці смерті як "вбивство", скоєне в "цинічному порушенні" "людської моралі та міжнародного права", але не згадав про США чи Ізраїль. Путін заявив, що Росія запам'ятає Хаменеї як "видатного державного діяча", який підняв російсько-іранські відносини до рівня стратегічного партнерства", - цитують заяву президента РФ в ISW.

Крім того, Міністерство закордонних справ Росії також виступило із засудженням ліквідації керівництва іранського режиму, звинувативши Вашингтон і Тель-Авів у порушенні міжнародного права та принципів міждержавних відносин.

Аналітики звертають увагу, що російське МЗС повторило заклики до припинення бойових дій і повернення до дипломатії, а також заявило про занепокоєння через жертви серед цивільних у країнах Перської затоки, пошкодження інфраструктури та можливі перебої судноплавства в Ормузькій протоці.

Як вказали в Інституті вивчення війни, 1 березня Сергій Лавров провів переговори з міністром закордонних справ ОАЕ Абдуллою бін Заїдом Аль Нахаяном, прем’єр-міністром і главою МЗС Катару шейхом Мохаммадом бін Абдулрахманом Аль Тані, а також очільником МЗС Китаю Ван І. Під час цих контактів він знову розкритикував удари по Ірану. Лавров і Ван І запропонували координувати зусилля через Раду Безпеки ООН, МАГАТЕ та інші міжнародні структури для стабілізації ситуації.

Інші російські посадовці, зокрема постпред при ООН Василь Небензя, уповноважена з прав людини Тетяна Москалькова та посол у Ізраїлі Анатолій Вікторов, також виступили із подібними заявами та закликами до відновлення діалогу.

"Стандартні відповіді Росії продовжують підкреслювати обмеженість її можливостей підтримувати Іран та асиметрію російсько-іранських відносин. Кремль, ймовірно, залишатиметься обмеженим власними військовими діями в Україні та бажанням домогтися поступок від США, не жертвуючи своїми цілями в Україні", - резюмують аналітики.

НАТО vs "Вісь зла" / Інфографіка: Главред

Як загострення навколо Ірану вплине на Україну - думка журналіста

Як писав Главред, тривала військова кампанія США та Ізраїлю проти Ірану може істотно змінити глобальний інформаційний і політичний порядок денний, через що війна Росії проти України ризикує відійти на другий план. Таку думку висловив журналіст Віталій Портников в ефірі телеканалу Еспресо.

Він зазначив, що наразі провідні світові медіа зосереджують основну увагу саме на подіях на Близькому Сході, що безпосередньо впливає на сприйняття ситуації міжнародною аудиторією. На його думку, найбільший резонанс на Заході викликають ті події, які мають прямий вплив на повсякденне життя людей або їхні економічні інтереси.

"Масована атака Росії на Дніпро вчора в інформаційному полі виглядає менш значущою, ніж удари по світових економічних центрах - Дубаю чи Абу-Дабі, або закриття їхніх аеропортів", - пояснив журналіст.

Атака на Іран - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, Велика Британія має намір залучити українських спеціалістів для допомоги країнам Перської затоки у посиленні захисту від іранських безпілотників. Про такі плани повідомив прем’єр-міністр Кір Стармер.

Рішення про початок масштабної військової операції проти Ірану президент США Дональд Трамп ухвалив після тривалого тиску з боку ключових партнерів Вашингтона на Близькому Сході, зокрема Ізраїлю та Саудівської Аравії, йдеться у матеріалі The Washington Post.

Тим часом іранські державні медіа заявили, що верховний лідер Ірану Алі Хосейні Хаменеї, який очолював країну майже чотири десятиліття, загинув унаслідок ударів, завданих США та Ізраїлем по об’єктах іранського режиму.

Про джерело: Інститут вивчення війни (ISW) Інститут вивчення війни (англ. Institute for the Study of War, ISW) – американський аналітичний центр, заснований 2007 року військовим істориком Кімберлі Каган. Штаб-квартира розташована у Вашингтоні, округ Колумбія. Наразі ISW працює як неприбуткова організація. ISW готував звіти про війну в Сирії, війну в Афганістані та війну в Іраку, "зосередившись на військових операціях, ворожих загрозах і політичних тенденціях у різних зонах конфліктів". З лютого 2022 року ISW публікує щоденні звіти про російське вторгнення в Україну, пиши Вікіпедія.

