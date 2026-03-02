Рус
Україна отримає нову роль у протидії Ірану: що пропонують у Британії

Юрій Берендій
2 березня 2026, 08:18
Стармер заявив, що Велика Британія не приєднується до ударів по Ірану, але запропонував залучити експертів з України для протидії іранським дронам.
Україна отримає нову роль у протидії Ірану: що пропонують у Британії
Британія планує залучити експертів з України для протидії Ірану / Колаж: Главред, фото: скріншот з відео, Генштаб ЗСУ

Про що йдеться у матеріалі:

  • Велика Британія не буде приєднуватись до ударів США по території Ірану
  • Стармер заявив про намір залучити українських експертів для збиття іранських дронів

Велика Британія планує залучити українських фахівців, які разом із британськими експертами допомагатимуть країнам Перської затоки підвищити ефективність протидії іранським безпілотникам. Про це повідомив прем’єр-міністр Кір Стармер у відеозверненні, оприлюдненому на його сторінці в соцмережі X.

Стармер підкреслив, що Лондон не брав участі в ударах США та Ізраїлю по Ірану, оскільки вважає переговори найкращим шляхом врегулювання ситуації для регіону та світу. Він наголосив, що Британія не має наміру приєднуватися до наступальних операцій.

відео дня

"Ми не приєднуємося до цих ударів, але ми продовжимо наші оборонні дії в регіоні. І ми також залучимо експертів з України, щоб разом з нашими власними експертами допомогти країнам-партнерам Перської затоки збивати іранські безпілотники, які їх атакують", — сказав він.

Стармер повідомив, що британська авіація бере участь у скоординованих оборонних діях і вже допомогла перехопити іранські удари. Водночас він наголосив, що остаточно усунути загрозу можна лише шляхом знищення ракет у місцях їх зберігання або ураження пускових установок, з яких здійснюються запуски.

Дивіться відео заяви Стармера:

Україна отримає нову роль у протидії Ірану: що пропонують у Британії
/ Скріншот

За його словами, Сполучені Штати звернулися з проханням дозволити використання британських військових баз для цієї конкретної та обмеженої оборонної місії.

"Ми прийняли рішення прийняти це прохання, щоб запобігти запуску Іраном ракет по всьому регіону, вбивству невинних цивільних осіб, створенню загрози для життя британців та ударам по країнах, які не були залучені до конфлікту. Наше рішення ґрунтується на колективній самообороні давніх друзів і союзників та захисті життя британців", - наголосив він.

Прем’єр підкреслив, що з огляду на тактику "випаленої землі" з боку Ірану Велика Британія підтримує колективну самооборону своїх союзників і власних громадян у регіоні, вважаючи це своїм обов’язком та найефективнішим способом зменшити безпосередню загрозу й не допустити подальшої ескалації.

Україна отримає нову роль у протидії Ірану: що пропонують у Британії
Шахед / Інфографіка: Главред

Як Росія "кинула" Іран - думка експерта

Як раніше писав Главред, після початку масштабних ударів США та Ізраїлю по об’єктах іранського режиму Росія відмовилася надавати Тегерану військову підтримку. Історик, політолог і сходознавець Ігор Семиволос зазначив, що фактично відбувається руйнування політичної осі співпраці між Москвою та Тегераном.

Він наголосив, що Іран справді звертався до Росії, посилаючись на положення про взаємодопомогу у разі загрози державному суверенітету. Водночас у Кремлі заявили, що нинішня ситуація не підпадає під механізми колективної оборони, передбачені відповідними домовленостями.

"Москва, хто б здивувався, скористалася юридичною казуїстикою: оскільки удари США та Ізраїлю позиціонуються як "точкові операції проти терористичної інфраструктури", а не повномасштабне вторгнення", - стверджує експерт.

Атака на Іран - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, президент США Дональд Трамп зазначав, що Сполучені Штати мають намір і надалі продовжувати військову операцію проти Ірану. За його оцінкою, бойові дії можуть тривати ще приблизно чотири-п'ять тижнів, а подальший розвиток ситуації залежатиме від перебігу операції.

Також він заявив, що під час проведення операції "Епічна лють" американські військові знищили дев’ять іранських військових кораблів.

Водночас за даними Politico, утримання Росії від активного втручання у події на Близькому Сході негативно впливає на її імідж як глобального гравця, однак водночас створює для Кремля нові політичні можливості. Зокрема, Москва може використати ситуацію навколо Ірану як аргумент для виправдання власної агресії проти України.

Про персону: Кір Стармер

Сер Кір Родні Стармер - британський юрист і політик, тіньовий міністр щодо виходу з Євросоюзу (2016-2020 рр.), лідер Лейбористської партії з 4 квітня 2020 року.

На думку видання Politico, Стармер із 2020 року робив усе можливе для зміни репутації Лейбористської партії як такої, що є непатріотичною та приділяє недостатньо уваги проблемам безпеки, і домігся в цьому помітного успіху.

Позиція тіньового кабінету Стармера полягає в збереженні твердої підтримки України у відбитті російського вторгнення.

У лютому 2023 року Стармер приїжджав до Києва, щоб зустрітися з президентом Володимиром Зеленським. Лідер лейбористів відвідав Ірпінь і Бучу, де на початку повномасштабного вторгнення звірствували російські окупанти.

"Це неймовірно бачити докази звірств, які я бачив сьогодні вранці. Фотографії мирних жителів на околицях Києва із зав'язаними очима і зв'язаними за спиною руками. У Гаазі має бути справедливість і належне відшкодування у відновленні України", - сказав він.

Під час свого візиту Стармер заявив, що позиція Британії щодо України "залишиться незмінною". Британський політик висловив солідарність із країною і наголосив на необхідності домагатися справедливості та відшкодування збитків, завданих російськими злочинцями.

"Для цього має бути справедливість. Має бути правосуддя в Гаазі, і має бути належне відшкодування у відновленні України", - сказав він.

Іран новини Ірану Удар Ізраїлю по Ірану Атака на Іран
