Потужний удар по Криму: ССО вщент знищили головні системи ППО росіян, подробиці

Підрозділи Middle strike завдали удару по дороговартісних системах ППО ворога.

ССО уразили ворожий "Тріумф" та знищили "Панцир С-1" у Криму / Колаж: Главред, фото: скриншот, Вікіпедія

Коротко:

ССО провели успішну операцію в Криму

Підрозділи Middle strike знищили ЗРГК "Панцир С-1"

Також уражено російський ЗРК С-400 "Тріумф"

У ніч на 25 лютого підрозділи Middle strike Сил спеціальних операцій уразили позиції протиповітряної оборони росіян у тимчасово окупованому Криму.

Внаслідок удару росіяни втратили ЗРК С-400 "Тріумф" та ЗРГК "Панцир С-1". Про це повідомляють Сили спеціальних операцій.

"За результатами вогневого ураження підтверджено знищення пускової установки С-400, радіолокаційної станції 92Н6Е та допоміжні елементи системи С-400", - йдеться в повідомленні.

"Панцир-С1", який прикривав важливі об'єкти та позицій ворожого ППО від дронів та ракет на малих та середніх висотах також припинив своє існування, кажуть спецпризначенці.

Главред писав, що за словами голови Комітету економістів України Андрія Новака, основна мета ЗСУ на найближчі місяці полягає в тому, щоб забезпечити блекаут європейської частини Росії, особливо Москві.

Він зауважив, що щодо здатності України влаштувати такий блекаут звучать різні думки. Але якщо дивитися на наслідки обстрілів Україною російських об'єктів електроенергетики, то стає зрозуміло, що Сили оборони ціляться саме по системах енергетики і розподілу навколо Москви і Московської області.

ЗРГК "Панцир С-1/ Інфографіка: Главред

Про джерело: Сили спеціальних операцій ЗСУ ССО - окремий рід сил у складі Збройних сил України. До його складу входять частини спеціального призначення та підрозділи інформаційно-психологічних спеціальних операцій, які комплектуються спеціально навченими фахівцями. Вони мають спеціальні спроможності у сферах розвідки, прямих акцій та військової підтримки для виконання складних, небезпечних, подекуди політично чутливих операцій, що проводяться командуванням ССО.

