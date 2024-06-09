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Під Бєлгородом пролунали потужні вибухи: куди "прилетіло"

Яна Ставська
9 червня 2024, 16:49
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Російські окупанти знову потрапили під "роздачу"
Під Бєлгородом пролунали потужні вибухи: куди 'прилетіло'
"Прилетіло" по складу боєприпасів росіян у Бєлгородській області / Колаж Главреда. Фото: скріншот відео

У неділю, 9 червня, у Бєлгородській області знову пролунали потужні вибухи. Місцеві рапортували про приліт по складу боєприпасів окупантів.

Путінські ЗМІ напередодні писали, що в прикордонній російській області втретє за день було оголошено повітряну тривогу у зв'язку з ракетною небезпекою.

У бєлгородських пабліках потім опублікували відео диму, що піднімається біля міста, зі звуками вторинної детонації. Місцеві підтверджували в чатах, що приліт припав на об'єкт, який їхні військові перетворили на склад боєприпасів.

відео дня

Зазначалося, що біля складу міг бути розташований пункт з особовим складом окупантів.

OSINT-спільноти при цьому уточнюють, що вибухи сталися на невеликому складі БК.

У Бєлгороді горить склад БК - дивіться відео:

Під Бєлгородом пролунали потужні вибухи: куди 'прилетіло'

Україна застосовує по РФ західну зброю - що слід знати

Як писав Главред, у Міноборони підтвердили використання зброї західного зразка для знищення російських пускових установок С-300 і С-400. Представник міністерства акцентував увагу на тому, що протягом тижня зенітні керовані ракети С-300 з РФ не використовували для завдання масових ударів по Харкову.

Низка країн Заходу, включно зі США, Британією та Німеччиною, дозволили бити по території Росії своєю зброєю. Раніше це вважалося "червоними лініями" НАТО для уникнення прямого зіткнення з Росією.

Однак навіть у цих дозволів є свої умови. Наприклад, Вашингтон дозволяє атакувати виключно військові об'єкти окупантів у зоні, що межує з Харківською областю. Все ще є заборона на використання ATACMS по дальніх цілях, таких як аеродром "Оленья", де особливо активні Ту, що обстрілюють Україну.

Зеленський назвав такий дозвіл США з "умовами" недостатнім, оскільки Україна все ще не може запобігти зльоту стратегічної авіації ПКС РФ.

Удари по Росії

Росію не вперше стрясає від вибухів, найбільше "дістається" прикордонним регіонам, звідки відбуваються пуски ракет у бік материкової України.

Українські спецслужби не приховують, що часто завдають ударів дронами по об'єктах ВПК росіян, зокрема, полігонах, аеродромах і заводах. Цей список поповнився критичною інфраструктурою РФ, що обслуговує сили загарбників.

Тепер, за словами глави ГУР Кирила Буданова, російське цивільне населення, нарешті, "бачить реальну картину війни".

"Вони бачать палаючі нафтобази, зруйновані будівлі заводів і фабрик... Це все йде на користь", - зазначив він.

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