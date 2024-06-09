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Атака на аеродром "Ахтубинськ": під удар потрапив не тільки Су-57

Яна Ставська
9 червня 2024, 14:55
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Російські пропагандисти скаржаться на "невидимі" дрони.
Атака на аеродром 'Ахтубинськ': під удар потрапив не тільки Су-57
У Росії визнають нові втрати в бойовій авіації / Колаж Главреда. Фото: Новинарня, російські пабліки

Російські пропагандисти з посиланням на джерела в Генштабі підтверджують ураження винищувача "п'ятого покоління" Су-57 під час атаки ЗСУ на аеродром "Ахтубинськ" за 600 км від українського кордону.

За даними пропутінського ресурсу "Кремлівська табакерка", під удар безпілотників, окрім іншого, потрапили також два комплекси ППО "Панцир-С1" і С-300, які прикривали військовий об'єкт.

Одну установку "практично повністю знищено", іншу, можливо, відремонтують, йдеться в повідомленні пропагандистів.

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Су-57, стверджують російські пабліки, зазнав "серйозних ушкоджень", окупанти ще спробують його відремонтувати, але це займе приблизно півроку.

У російському Генштабі скиглять, що удар нібито було завдано "невидимими" дронами - тобто, безпілотниками, які нібито "не може збити жодна система ППО світу".

Удари по Росії

Росію не вперше стрясає від вибухів, найбільше "дістається" прикордонним регіонам, звідки відбуваються пуски ракет у бік материкової України.

Українські спецслужби не приховують, що часто завдають ударів дронами по об'єктах ВПК росіян, зокрема, полігонах, аеродромах і заводах. Цей список поповнився критичною інфраструктурою РФ, що обслуговує сили загарбників.

Тепер, за словами глави ГУР Кирила Буданова, російське цивільне населення, нарешті, "бачить реальну картину війни".

"Вони бачать палаючі нафтобази, зруйновані будівлі заводів і фабрик... Це все йде на користь", - зазначив він.

Удар по Ахтубинську - головне

Уночі аеродром "Ахтубинськ" - за 600 км від кордону України - струсонуло від вибухів. За повідомленням ЗМІ, військовий об'єкт атакували безпілотники.

Супутникові знімки підтвердили, що під час нальоту на території аеродрому перебували винищувачі. Один із них - Су-57 - був зачеплений ударом БПЛА.

Цінність цих винищувачів полягає у їхній кількості. За відкритими даними 2022 року, всього у виготовленому вигляді у росіян було 6 одиниць Су-57, тепер стало 5.

Су-57 може переносити на бортах ракети Х-59 і Х-69 (якою було знищено, зокрема, Трипільську ТЕС), а також КАБи-1500.

Загальна ціна винищувача Су-57 становить 8-10 млрд рублів.

Атака на аеродром 'Ахтубинськ': під удар потрапив не тільки Су-57
Су-57 - основні характеристики / Інфографіка: Главред

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