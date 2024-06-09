Росіяни дійшли до будинків Часового Яру та накопичують військо - джерело

Військовий розповів, що багато позицій знищується "Сонцепьоком" та КАБами, щоб забезпечити логістику.

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Окупанти просуваються до Часового Яру / колаж: Главред, фото: УНІАН, скріншот: deepstatemap

Російські військові, ймовірно, із 3 червня намагаються накопичуватися у крайніх будинках мікрорайону "Канал" у Часовому Яру. Це частина міста, що розташована найближче до окупованого Бахмута.

Співрозмовник видання "Українська правда" серед військових, ознайомлений з ситуацією прокоментував відео, яке було оприлюднене на українському Telegram-каналі "Бахмутський демон".

"За минулий тиждень було понад півтори тисячі різного роду обстрілів, від північної до південної частини передмістя Часового Яру. Багато позицій знищується "Сонцепьоком" та КАБами, щоб забезпечити логістику по трасі О0506 - дорога від Бахмута до Часового Яру через Хромове. І під прикриттям FPV-шок вони почали просуватися і накопичуватися. Центр міста повністю ми", - зазначив військовий. відео дня

Окупанти просунулись у Часовому Яру / скріншот: Telegram

Дивіться відео про те, як окупанти просунулись у Часовому Яру:

Часів Яр Часів Яр - місто в Бахмутському районі Донецької області України. Адміністративний центр Часовоярської міської громади. Часів Яр розташований на панівних висотах, що забезпечує велику перевагу Силам оборони України. Наші війська можуть тримати під вогневим контролем угруповання російських загарбників на великих відстанях. Війська РФ намагаються захопити Часів Яр, щоб зайняти ці висоти і просунутися ближче до Краматорська і Слов'янська, які їм потрібні для повної окупації Донецької області

Ситуація на фронті: що відомо

Нагадаємо, що російські окупанти мають на меті захопити Часів Яр і Вовчанськ. Захоплення Часового Яру могло б забезпечити російській окупаційній армії вигідні позиції для подальших наступальних операцій на Костянтинівку і Дружківку, вважають аналітики Інституту вивчення війни.

У ЗСУ повідомили, що колони окупантів перейшли в наступ на Часів Яр. Підполковник Назар Волошин повідомив, що окупанти використовують колони бронетехніки для наступу на Часів Яр. Однак, всі спроби ворога наступати із застосуванням механізованої складової закінчуються безуспішно.

У ЗСУ попередили, що країна-агресорка Росія намагається розвити новий наступ на трьох напрямках. Ситуація на Покровському напрямку, який став останнім часом одним із найгарячіших на фронті, говорить про те, що РФ, ймовірно, намагається розвинути наступ на Покровськ, Мирноград і Селидове.

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