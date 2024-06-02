Дозволу ЗСУ від США бити по території РФ недостатньо: заява Зеленського

Президент Володимир Зеленський зазначає, що дозвіл США бити по території РФ з HIMARS є недостатнім для ураження всіх видів російської зброї.

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Президент Зеленський оцінив дозвіл США для ЗСУ бити по РФ/ колаж Главред, фото УНІАН

Український президент Володимир Зеленський зазначає, що нещодавній дозвіл США завдавати ЗСУ удари по території країни-агресора РФ із систем HIMARS - недостатній для ураження всіх видів зброї, з якої вірні Кремлю війська б'ють по мирних українцях. Таку думку український лідер висловив у межах конференції "Діалог Шангрі-Ла".

Як роз'яснив Зеленський - країна-агресорка Росія регулярно завдає ударів по цивільному населенню міста Харків.

"Різна зброя там знаходиться і вони не прибирають цю зброю, тому що знають, що Україна не може завдавати ударів західною зброєю по території Російської Федерації. Навіть якщо вони просто б'ють цією зброєю", - сказав президент.

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При цьому, сказав Зеленський, Україна вже перебуває у стані війни багато років, але не б'є зі зброї по мирному населенню РФ.

"А те, що Росія по нас б'є - всі це бачать. І бачать тисячі загиблих. Коли ми говоримо - дозвольте нам бити по техніці Російської Федерації, яка перебуває на кордоні, дозвольте бити нам по деяким військовим аеродромам саме звідки піднімаються щоденно та щоночі літаки повітряного флоту Російської Федерації та стріляють по нас різними ракетами, по цивільній інфраструктурі - просто дамби, енергетика, школи, університети", - сказав український лідер.

Глава держави зауважив, що в країні-агресорі РФ навіть лікарні, де часто перебувають і мирні жителі, і військовослужбовці, є військовою ціллю.

"Ми вдячні президенту Байдену за те, що вони нещодавно дозволили використовувати Хаймарс у Харківському регіоні на кордоні з Україною. Чи достатньо цього? Ні, тому що я вам навів приклад аеродромів, звідки Росію постійно б'є абсолютно спокійно і спокійно знаючи, що Україна не б'є у відповідь. Немає відповідних систем і немає відповідних дозволів", - підсумував Зеленський.

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