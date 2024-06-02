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Дозволу ЗСУ від США бити по території РФ недостатньо: заява Зеленського

Дмитро Відоменко
2 червня 2024, 12:45оновлено 2 червня, 13:15
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Президент Володимир Зеленський зазначає, що дозвіл США бити по території РФ з HIMARS є недостатнім для ураження всіх видів російської зброї.
Зеленський, Україна, США
Президент Зеленський оцінив дозвіл США для ЗСУ бити по РФ/ колаж Главред, фото УНІАН

Український президент Володимир Зеленський зазначає, що нещодавній дозвіл США завдавати ЗСУ удари по території країни-агресора РФ із систем HIMARS - недостатній для ураження всіх видів зброї, з якої вірні Кремлю війська б'ють по мирних українцях. Таку думку український лідер висловив у межах конференції "Діалог Шангрі-Ла".

Як роз'яснив Зеленський - країна-агресорка Росія регулярно завдає ударів по цивільному населенню міста Харків.

"Різна зброя там знаходиться і вони не прибирають цю зброю, тому що знають, що Україна не може завдавати ударів західною зброєю по території Російської Федерації. Навіть якщо вони просто б'ють цією зброєю", - сказав президент.

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При цьому, сказав Зеленський, Україна вже перебуває у стані війни багато років, але не б'є зі зброї по мирному населенню РФ.

"А те, що Росія по нас б'є - всі це бачать. І бачать тисячі загиблих. Коли ми говоримо - дозвольте нам бити по техніці Російської Федерації, яка перебуває на кордоні, дозвольте бити нам по деяким військовим аеродромам саме звідки піднімаються щоденно та щоночі літаки повітряного флоту Російської Федерації та стріляють по нас різними ракетами, по цивільній інфраструктурі - просто дамби, енергетика, школи, університети", - сказав український лідер.

Глава держави зауважив, що в країні-агресорі РФ навіть лікарні, де часто перебувають і мирні жителі, і військовослужбовці, є військовою ціллю.

"Ми вдячні президенту Байдену за те, що вони нещодавно дозволили використовувати Хаймарс у Харківському регіоні на кордоні з Україною. Чи достатньо цього? Ні, тому що я вам навів приклад аеродромів, звідки Росію постійно б'є абсолютно спокійно і спокійно знаючи, що Україна не б'є у відповідь. Немає відповідних систем і немає відповідних дозволів", - підсумував Зеленський.

Наступ Росії 2024 - бої на Харківщині

Уранці 10 травня російські окупанти пішли на прорив кордону в Харківській області з боку Курської, Бєлгородської та Брянської областей. Почалася негайна евакуація цивільного населення. Напередодні на тій ділянці фронту фіксували угруповання ЗС РФ у 50 тисяч особового складу.

За підсумками боїв у Харківській області російські окупанти станом на 12 травня окупували шість сіл у прикордонній зоні - Стрілече, Пильне, Красне, Борисівку, Огірцеве і Плетенівку. Практично всі вони були в "сірій зоні". Без введення резервів на цю ділянку фронту ситуація загрожує стати критичною, вважають аналітики.

На тлі наступу російських військ на північ Харківської області змінилося керівництво ОТУВ "Харків". Новим командувачем став Михайло Драпатій, який прийшов на зміну Юрію Галушкіну.

Російські окупанти просунулися не більше ніж на 8 кілометрів від кордону в північній частині Харківської області і мають намір створити "буферну зону", а не просуватися вглиб Харківщини, свідчить звіт аналітиків Інституту вивчення війни за 15 травня.

У Харківській області ситуація на фронті наближається до критичної, а російські окупанти можуть атакувати в напрямку Сум. Про це заявив 14 травня начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони Кирило Буданов. За його словами, атаки росіян у Харківській області триватимуть ще три-чотири дні, після чого війська РФ, як очікується, "зроблять рішучий наступ у напрямку Сум".

Наступ РФ 2024 - останні новини за темою

Раніше у США розкрили плани РФ у Харківській області. Російські окупанти притримують резерви, поки чисельність військ угруповання Північ не досягла цифри в 50-70 тисяч осіб, пишуть аналітики.

Як повідомлялося раніше, ЗСУ просунулися на півночі Харківщини, РФ атакує біля Куп'янська. Сили оборони України нещодавно незначно просунулися на північ від Харкова в напрямку Липців.

Як повідомлялося раніше, Володимир Зеленський назвав гарячі точки на Харківщині. На полі бою все вирішують сміливість і стійкість українських бійців, які відбивають атаки російських окупантів, сказав президент Володимир Зеленський.

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