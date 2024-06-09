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"Серйозний крок": в Міноборони назвали результати ударів по РФ західною зброєю

Юрій Берендій
9 червня 2024, 13:20оновлено 9 червня, 14:12
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В Міноборони наголосили, що дозвіл на використання західного озброєння для ударів по Росії є серйозним кроком і вже є перші успішні результати.
'Серйозний крок': в Міноборони назвали результати ударів по РФ західною зброєю
Терор Харкова російськими ракетами С-300 значно знизився / Колаж Главред, фото: скріншот із відео, СтратКом ЗСУ

В Міноборони підтвердили використання зброї західного зразка для знищення російських пускових установок С-300 та С-400. Про це під час брифінгу повідомив речник Міністерства оборони України Дмитро Лазуткін.

За його словами, російські загарбники не полишають спроб прорвати оборону українських військ на Покровському, Харківському, Куп'янському, Краматорському та Курахівському напрямках.

Він також зазначив, що українські військові завдають значних втрат окупантам. Крім того, Лазуткін підкреслив, що держави-партнери надали Силам оборони дозвіл на використання їхньої зброї на певних напрямках на території РФ для протидії російському терору.

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"1 червня 2024 року сила оборони України підтверджено здійснили вогневе ураження носіїв комплексів С-300 та С-400. Для знищення та пошкодження російської техніки були використані артилерійські установки західних зразків. Дозвіл від західних партнерів на застосування наземного зброєння для знищення воєнних цілей на території РФ – дуже серйозний крок уперед. Сили оборони України продемонстрували, що така бойова операція цілком можлива", - розповів він.

Представник Міністерства оборони акцентував увагу на тому, що протягом тижня зенітні керовані ракети С-300 з Росії не використовувалися для завдання масових ударів по Харкову. НА його думку, це можна вважати наслідком застосування західної зброї проти об'єктів на території РФ у відповідь на терор, який відбувався проти цивільного населення Харківщини.

Хто такий Дмитро Лазуткін?

Дмитро Лазуткін (18 листопада 1978, Київ) — український поет, журналіст, телевізійний продюсер, спортивний коментатор. Лауреат Національної премії України імені Тараса Шевченка (2024). З 2023 року проходить військову службу у складі 47 ОМБр "Маґура" ЗС України. З 10 квітня 2024 є речником Міністерства оборони України, пише Вікіпедія.

Удари західним озброєнням по території РФ - позиція США щодо обстрілу Росії

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, президент США Джо Байден заявив, що далекобійна американська зброя не може використовуватися Україною для ударів по урядовим цілям у Москві.

Глава військового комітету НАТО адмірал Роб Бауер підкреслив, що Україна повинна мати можливість використовувати зброю Заходу дальнього радіусу дії без обмежень для ударів по території Росії, що може сприяти зміцненню оборони держави.

Спікер Палати представників Конгресу США Майк Джонсон заявив, що США не повинні втручатися у стратегічне керівництво військовими зусиллями України. За його словами, дозволу на використання американської зброї недостатньо.

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