Що буде з цінами на крупи і олію: експерт попередив українців про нюанс

Анна Косик
3 лютого 2026, 04:22
Хоча крупи та олія не псуються так швидко, як м'ясо чи овочі. Але ціни на них також можуть зрости.
Супермаркет, деньги
Чи підвищаться ціни на крупи в Україні / Колаж: Главред, фото: УНІАН

Що сказав Гопка:

  • Ціни на крупи і олію залишаються стабільними
  • Два фактори можуть вплинути на різке підвищення цін на рис, гречку і макаронні вироби

Через довготривалі відключення світла в Україні підвищилися ціни на деякі продукти, які швидко псуються. Та чи варто очікувати підвищення цін, наприклад, на крупи та олію, спрогнозував в коментарі РБК-Україна аналітик Українського клубу аграрного бізнесу Максим Гопка.

За його словами, попри те, що і крупи, і олія швидко не псуються, вони все рівно мають свої технологічні процеси зберігання. Зокрема сировина для макаронів і гречки зберігається на елеваторах.

"Там мають бути витримані певні технічні операції. На складах сировина може зберігатися декілька місяців, тому ці витрати закладаються у ціні для подальшої реалізації", - пояснив він.

Протягом останнього місяця ціни на крупи та олію в Україні залишаються відносно стабільними, але якщо відбудуться будь-які зміни у роботі елеваторів чи логістики, це швидко відобразиться на ринку.

Чому ростуть ціни на продукти в Україні
Чому ростуть ціни на продукти в Україні / Інфографіка: Главред

Чого чекати від цін на овочі в Україні - думка експерта

Главред писав, що за словами економіста, виконавчого директора Економічного дискусійного клубу Олега Пендзина, ціни на овочі традиційно викликають хвилю емоцій, особливо взимку, коли на прилавках домінує теплична продукція. Однак, суттєвого здорожчання цін на них очікувати не варто.

Він зазначив, що відсутність свіжих помідорів не є критичною для громадян, адже тепличні овочі нині зазнали суттєвого подорожчання через невисокий попит і займають менш ніж 1% у споживчому кошику українців.

Ціни на продукти в Україні - останні новини

Нагадаємо, Главред писав, що тепличні огірки в Україні знову дорожчають. Стабільно високий попит та суттєве скорочення пропозиції даної продукції стимулюють зростання цін.

Раніше повідомлялося, що попри очікування на стабілізацію цін, підстав для їхнього зниження в Україні наразі немає. Найбільше українців радуватиме ціна на хліб.

Напередодні стало відомо, що станом на перший день лютого 2026 року середні ціни на білу та ріпчасту цибулю, а також часник значно вищі, ніж середньомісячні показники за попередній місяць.

Про персону: Максим Гопка

Максим Гопка — аналітик, який працює в Українському клубі аграрного бізнесу. Він спеціалізується на дослідженнях у сфері аграрного сектору, аналізі ринків та трендів в аграрній економіці України.

