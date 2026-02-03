Так дорого не було давно: в Україні підвищили ціни на популярний продукт

Продукт, який українці купують досить часто, тепер не такий доступний.

https://glavred.net/ukraine/tak-dorogo-ne-bylo-davno-v-ukraine-povysili-ceny-na-populyarnyy-produkt-10737662.html Посилання скопійоване

Як змінилися ціни на яблука в українських супермаркетах / Колаж: Главред, фото: УНІАН

Головне:

В Україні подорожчали яблука

Деякі сорти яблук коштують більше 50 гривень за кілограм

Ціни на продукти в Україні не перестають неприємно вражати покупців. Зокрема яблука цього тижня неочікувано подорожчали і коштують вже майже як екзотичні фрукти.

Про це свідчать дані на сайті Мінфін. Станом на сьогодні, 3 лютого, яблука коштують на декілька гривень дорожче, ніж середньомісячні показники за січень.

відео дня

Як переписали ціни на яблука супермаркети

Яблука українські сьогодні в супермаркетах продають по 44,60 гривні за кілограм, тоді як минулого місяця вони коштували на майже 4 гривні менше - 40,86 гривні.

Подібна ситуація з яблуками айдаред, ціна на які сьогодні становить 52,80 гривні за кілограм, хоча ще у січні такі яблука в середньому коштували менше 50 гривень - 48,90 гривні.

Для порівняння, середня ціна на банани в супермаркетах сьогодні становить 63,55 гривні за кілограм. Тобто дорожчий сорт яблук коштує всього на 10,75 гривні менше.

Чому ростуть ціни на продукти в Україні / Інфографіка: Главред

Чи варто очікувати підвищення цін на крупи та олію - прогноз експерта

Главред писав, що за словами аналітика Українського клубу аграрного бізнесу Максима Гопки, хоч крупи і олія не псуються так швидко, як фрукти чи овочі, для них потрібні певні умови зберігання.

Протягом останнього місяця ціни на крупи та олію в Україні залишаються відносно стабільними, але якщо відбудуться будь-які зміни у роботі елеваторів чи логістики, це швидко відобразиться на ринку.

Ціни на продукти в Україні - останні новини

Нагадаємо, Главред писав, що у лютому поточного року ціни на білу та ріпчасту цибулю, а також часник значно вищі, ніж середньомісячні показники за попередній місяць.

Раніше повідомлялося, що відсутність свіжих помідорів не є критичною для громадян України, адже тепличні овочі нині зазнали суттєвого подорожчання через невисокий попит і займають менш ніж 1% у споживчому кошику українців.

Напередодні стало відомо, що попри очікування на стабілізацію цін, підстав для їхнього зниження в Україні наразі немає. При цьому найбільше українців радуватиме ціна на хліб.

Читайте також:

Про джерело: Мінфін Мінфін - український інформаційний портал про фінанси та інвестиції, працює з 2007 року, пише Вікіпедія. На порталі публікується інформація про інвестиції, курси валют, порівнюються депозитні ставки у банках. Також на сайті розміщується статистика з фінансових ринків, фінансові новини та аналітичні огляди.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред