Так дорого не було давно: в Україні підвищили ціни на популярний продукт

- В Україні подорожчали яблука
- Деякі сорти яблук коштують більше 50 гривень за кілограм
Ціни на продукти в Україні не перестають неприємно вражати покупців. Зокрема яблука цього тижня неочікувано подорожчали і коштують вже майже як екзотичні фрукти.
Про це свідчать дані на сайті Мінфін. Станом на сьогодні, 3 лютого, яблука коштують на декілька гривень дорожче, ніж середньомісячні показники за січень.
Як переписали ціни на яблука супермаркети
Яблука українські сьогодні в супермаркетах продають по 44,60 гривні за кілограм, тоді як минулого місяця вони коштували на майже 4 гривні менше - 40,86 гривні.
Подібна ситуація з яблуками айдаред, ціна на які сьогодні становить 52,80 гривні за кілограм, хоча ще у січні такі яблука в середньому коштували менше 50 гривень - 48,90 гривні.
Для порівняння, середня ціна на банани в супермаркетах сьогодні становить 63,55 гривні за кілограм. Тобто дорожчий сорт яблук коштує всього на 10,75 гривні менше.
Чи варто очікувати підвищення цін на крупи та олію - прогноз експерта
Главред писав, що за словами аналітика Українського клубу аграрного бізнесу Максима Гопки, хоч крупи і олія не псуються так швидко, як фрукти чи овочі, для них потрібні певні умови зберігання.
Протягом останнього місяця ціни на крупи та олію в Україні залишаються відносно стабільними, але якщо відбудуться будь-які зміни у роботі елеваторів чи логістики, це швидко відобразиться на ринку.
Ціни на продукти в Україні - останні новини
Нагадаємо, Главред писав, що у лютому поточного року ціни на білу та ріпчасту цибулю, а також часник значно вищі, ніж середньомісячні показники за попередній місяць.
Раніше повідомлялося, що відсутність свіжих помідорів не є критичною для громадян України, адже тепличні овочі нині зазнали суттєвого подорожчання через невисокий попит і займають менш ніж 1% у споживчому кошику українців.
Напередодні стало відомо, що попри очікування на стабілізацію цін, підстав для їхнього зниження в Україні наразі немає. При цьому найбільше українців радуватиме ціна на хліб.
Про джерело: Мінфін
Мінфін - український інформаційний портал про фінанси та інвестиції, працює з 2007 року, пише Вікіпедія.
На порталі публікується інформація про інвестиції, курси валют, порівнюються депозитні ставки у банках. Також на сайті розміщується статистика з фінансових ринків, фінансові новини та аналітичні огляди.
