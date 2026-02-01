Лише 1% на місяць: економіст назвав єдиний продукт, що порадує ціною в лютому

Ключові тези економіста:
- Підстав для зниження цін в Україні наразі немає
- Найбільш стабільною позицією залишиться хліб
- Ціна на хліб зросте не більше ніж на 1% за місяць
Попри очікування на стабілізацію цін, підстав для їхнього зниження в Україні наразі немає. Найбільше українців радуватиме ціна на хліб. Про це в інтерв'ю Главреду розповів економіст, виконавчий директор Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин.
За словами експерта, найбільш стабільною позицією в продуктовому кошику залишиться хліб. Проте навіть тут мова йде не про незмінність ціни, а про її стримане зростання.
"Я думаю, що найбільшою радістю для нас буде незначне зростання цін. Принаймні хліб точно буде радувати – ціна зросте не більше ніж на 1% за місяць. А так, я зараз не бачу напрямків, де можливе падіння цін", - зазначив Пендзин.
Економіст підкреслив, що сподіватися на здешевлення імпортних товарів, зокрема риби, не варто. На вартість продуктів цієї категорії тиснуть одразу кілька негативних факторів.
"Риба – це глибока заморозка, тобто на тлі відключень світла зростуть витрати на морозильники. Плюс гривня трішки падає та додає до імпорту додаткових коштів", - пояснив він.
За словами Пендзина, малоймовірно, що бодай якісь позиції втрачатимуть у ціні в найближчий місяць.
Що буде з цінами на хліб в лютому - прогноз експерта
Доктор економічних наук Світлана Черемісіна розповіла, що в лютому в Україні очікується помірне зростання цін на хлібобулочні вироби, але дефіциту хліба не прогнозується. За її словами, подорожчання буде в межах 1,5-3%.
Черемісіна пояснила, що зростання цін обумовлене енергетичною кризою, девальвацією, подорожчанням палива та сировини, а також підвищенням мінімальної зарплати та нормативів для критично важливих підприємств.
Ціни на продукти в Україні - новини за темою
Як повідомляв Главред, ціни на овочі в Україні продовжують зростати. Станом на 1 лютого 2026 року біла цибуля подорожчала до 69,99 грн/кг (у січні – 56,59 грн), ріпчаста цибуля – до 9,13 грн/кг (8,60 грн), а часник – до 156,04 грн/кг (144,36 грн).
Також через високий попит та скорочену пропозицію тепличні огірки знову дорожчають, повідомили аналітики EastFruit. Зараз ціни на українському ринку складають 120-150 грн/кг
Крім цього, ціни на вершкове масло в Україні неочікувано знизилися. За словами економіста Олега Пендзина, причина криється в зростанні виробництва молочних продуктів у Латинській Америці та зменшенні світового споживання масла.
Про персону: Олег Пендзин
Олег Володимирович Пендзин - економіст, керівник громадської спілки "Економічний дискусійний клуб". Виступає в якості економічного експерта на телебаченні, а також автора матеріалів для низки українських медіа на фінансову та споживчу тематику.
