Лише 1% на місяць: економіст назвав єдиний продукт, що порадує ціною в лютому

Економіст Олег Пендзин попередив, що у найближчий місяць жодна група товарів не подешевшає.

Ціна на хліб зростатиме, але мінімально / Колаж: Главред, фото: freepik.com, УНІАН

Ключові тези економіста:

Підстав для зниження цін в Україні наразі немає

Найбільш стабільною позицією залишиться хліб

Ціна на хліб зросте не більше ніж на 1% за місяць

Попри очікування на стабілізацію цін, підстав для їхнього зниження в Україні наразі немає. Найбільше українців радуватиме ціна на хліб. Про це в інтерв'ю Главреду розповів економіст, виконавчий директор Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин.

За словами експерта, найбільш стабільною позицією в продуктовому кошику залишиться хліб. Проте навіть тут мова йде не про незмінність ціни, а про її стримане зростання.

"Я думаю, що найбільшою радістю для нас буде незначне зростання цін. Принаймні хліб точно буде радувати – ціна зросте не більше ніж на 1% за місяць. А так, я зараз не бачу напрямків, де можливе падіння цін", - зазначив Пендзин.

Економіст підкреслив, що сподіватися на здешевлення імпортних товарів, зокрема риби, не варто. На вартість продуктів цієї категорії тиснуть одразу кілька негативних факторів.

"Риба – це глибока заморозка, тобто на тлі відключень світла зростуть витрати на морозильники. Плюс гривня трішки падає та додає до імпорту додаткових коштів", - пояснив він.

За словами Пендзина, малоймовірно, що бодай якісь позиції втрачатимуть у ціні в найближчий місяць.

Чому ростуть ціни на продукти в Україні / Главред - інфографіка

Що буде з цінами на хліб в лютому - прогноз експерта

Доктор економічних наук Світлана Черемісіна розповіла, що в лютому в Україні очікується помірне зростання цін на хлібобулочні вироби, але дефіциту хліба не прогнозується. За її словами, подорожчання буде в межах 1,5-3%.

Черемісіна пояснила, що зростання цін обумовлене енергетичною кризою, девальвацією, подорожчанням палива та сировини, а також підвищенням мінімальної зарплати та нормативів для критично важливих підприємств.

Як повідомляв Главред, ціни на овочі в Україні продовжують зростати. Станом на 1 лютого 2026 року біла цибуля подорожчала до 69,99 грн/кг (у січні – 56,59 грн), ріпчаста цибуля – до 9,13 грн/кг (8,60 грн), а часник – до 156,04 грн/кг (144,36 грн).

Також через високий попит та скорочену пропозицію тепличні огірки знову дорожчають, повідомили аналітики EastFruit. Зараз ціни на українському ринку складають 120-150 грн/кг

Крім цього, ціни на вершкове масло в Україні неочікувано знизилися. За словами економіста Олега Пендзина, причина криється в зростанні виробництва молочних продуктів у Латинській Америці та зменшенні світового споживання масла.

Про персону: Олег Пендзин Олег Володимирович Пендзин - економіст, керівник громадської спілки "Економічний дискусійний клуб". Виступає в якості економічного експерта на телебаченні, а також автора матеріалів для низки українських медіа на фінансову та споживчу тематику.

