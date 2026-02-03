Стрибок цін на 15%: в Україні рекордно зросла вартість ходового продукту

Аналітики не виключають, що подорожчання - тимчасове явище.

Ціни на помідори в Україні

В Україні подорожчали тепличні помідори

Цей овоч вже продають по 110-130 гривень за кілограм

Лише за тиждень вартість піднялась на 15%

Ціни на тепличні помідори в Україні вкотре зросли. Вартість підскочила через скорочення пропозиції на внутрішньому ринку. Про це повідомили аналітики проекту EastFruit.

Зазначається, що основним постачальником помідорів на український ринок традиційно виступає Туреччина, але останні кілька тижнів поставки із цієї країни зменшувалися, а активність покупців зберігається.

Сьогодні тепличні помідори пропонуються до продажу в діапазоні 110-130 грн/кг, що мінімум на 15% дорожче, ніж наприкінці минулого тижня.

За словами аналітиків, більш суттєве подорожчання в даному сегменті могло негативно вплинути на купівельну активність, і гуртові компанії з роздрібними мережами могли скоротити обсяги подальших закупівель.

В EastFruit додають, що зараз тепличні помідори в Україні реалізуються в середньому на 27% дорожче, ніж на початку лютого 2025 року. Однак багато учасників ринку сходяться на думці, що така цінова ситуація в даному сегменті — це тимчасове явище.

Ціни на овочі у лютому

Економіст, виконавчий директор Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин говорив, що відсутність свіжих помідорів не є критичною для громадян, адже тепличні овочі нині зазнали суттєвого подорожчання через невисокий попит і займають менш ніж 1% у споживчому кошику українців.

Він також додав, що суттєвого зростання цін на овочі очікувати не варто.

Чому ростуть ціни на продукти / Інфографіка: Главред

Ціни на продукти - останні новини

Як повідомляв Главред, станом на перші дні лютого 2026 року середні ціни на білу та ріпчасту цибулю, а також часник значно вищі, ніж середньомісячні показники за попередній місяць.

Також в Україні знову дорожчають тепличні огірки. Зараз продавці пропонують до продажу огірки в діапазоні 120-150 грн/кг, що в середньому на 10% дорожче ніж тижнем раніше.

Крім того, в Україні зараз складна ситуація в енергосистемі, що б'є і по цінах, навіть на найнеобхідніші товари. Серед них соняшникова олія, яка може подорожчати вже весною.

