Одразу декілька регіонів трусило: в Україні стався сильний землетрус

Епіцентр землетрусу виявили у Азовському морі поблизу Криму.

В Україні стався землетрус / Колаж: Главред, фото: depositphotos.com/ua

Що відомо:

В Україні стався землетрус

Епіцентр підземних поштовхів був зафіксований в Азовському морі

Землетрус стався магнітудою 4,8 бала

В Україні стався землетрус магнітудою 4,8 бала. Підземні поштовхи відчули одразу у кількох регіонах. Про це повідомляє Європейсько-середземноморський сейсмологічний центр.

Зазначається, що епіцентр знаходився на глибині 10 км у Азовському морі. Поштовхи були зафіксовані за 78 на північний захід від Керчі та 35 км на північний захід від Щолкіно.

Головний центр спеціалізованого контролю за шкалою Ріхтера оцінює землетрус у 5,1 бала. Така сила робить його помітним для людей у будинках. Можуть навіть хитатися люстри, посуд. Водночас не очікуються серйозні руйнування.

Ці підземні поштовхи відчули жителі Запорізької, Дніпропетровської та Донецької областей.

Землетрус може зруйнувати Кримський міст: думка експерта

Доктор фізико-математичних наук, провідний науковий співробітник Інституту геофізики імені С.І. Суботіна НАН України Дмитро Гринь розповів, що більша частина відчутних на території України землетрусів надходить із Вранчанської зони (Румунія).

Під час потужних поштовхів з епіцентром у цьому районі перші сейсмічні хвилі досягають Києва приблизно за дві хвилини, а найруйнівніші - за п'ять. Серйозну загрозу також становить Крим і акваторія Чорного моря. Землетрус у цьому регіоні 1927 року призвів до значних руйнувань і людських жертв. За словами Гриня, відтоді минуло майже сто років - а це типовий часовий інтервал для повторення сильних сейсмічних подій у цьому районі.

Гринь додав, що якщо в Криму станеться землетрус силою 7-8 балів, Керченський міст може бути зруйнований, оскільки побудований на геологічно нестабільній території з розломами та грязьовими вулканами.

Землетрус в Україні - останні новини

Як писав Главред, 28 жовтня в Україні стався землетрус у Дністровському районі Чернівецької області. Землетрус був магнітудою 1,4 (за шкалою Ріхтера). Він стався на глибині 3 км.

29 вересня у Львівській області стався землетрус. За класифікацією сейсмологів, цей землетрус належить до слабковідчутних.

У травні в Одеській області відчули землетрус. Його магнітуда була 4,6.

Що таке землетрус Землетрус - підземні поштовхи й коливання земної поверхні, зсув тектонічних плит, пише Вікіпедія. Вважається, що першопричиною землетрусів є глобальні геологічні та тектонічні сили, проте нині їхня природа не зовсім зрозуміла. Появу цих сил пов'язують із перепадами температури в надрах Землі. Згідно з сучасними поглядами, землетруси відображають процес геологічного перетворення планети. Щорічно приладами реєструється понад мільйон землетрусів.

