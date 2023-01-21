"Перемога України не є гарантованою": Арестович ошелешив новою заявою

Арестович звернув увагу на слова президента Польщі про те, що Україна може не пережити найближчі місяці.

Арестович заявив, що перемога у війні не буде гарантованою / колаж фото 93 ОМБр, УНІАН

Перемога України в жорсткій війні, яку розв'язав Путін, не буде гарантованою. До того ж президент Польщі Анджей Дуда не просто сказав фразу з натяком на те, що "Україна може не пережити найближчі місяці". У цьому всьому переконаний колишній радник Офісу президента Олексій Арестович.

Перед тим, як говорити про це, Арестович акцентував увагу на тому, що він вже може говорити "все, що хоче", так як він більше не є офіційною особою.

"Якщо всі думають, що ми гарантовано виграємо війну, то дуже несхоже. З 14-го числа вже перестало бути на це схоже. Ви що думаєте, оцінка від президента Дуди про те, що невідомо, чи виживе Україна в найближчі місяці - вона просто так була сказана? Або він на основі якоїсь інформації говорить?",- сказав Арестович.

Арестович заявив, що перемога у війні не буде гарантованою / скріншот з відео

Пізніше він вирішив прокоментувавши те, що було ним сказано. Арестович зазначив, що він не вірить у програш України, але перемога не буде легкою.

"Ми війну не програємо. Але виграти її стало важче, тому, що РФ робить відчайдушні зусилля, щоб не програти. Два місяці тому їх було 210 тисяч на нашій території, а сьогодні - понад 300 тисяч. І планують ще", - написав Арестович.

Арестович заявив, що перемога у війні не буде гарантованою / скріншот

Скандальна заява про "збиту ракету" в Дніпрі: що передувало звільненню Арестовича

Нагадаємо, після удару окупантів РФ по житловому будинку в Дніпрі Арестович заявив про те, що російська ракета нібито була збита силами ППО України. Після цього в повітряних військах ЗСУ були змушені спростувати цю заяву. Там пояснили, що у ЗСУ поки немає можливості збивати ракети типу Х-22, якою окупанти підірвали житловий будинок у Дніпрі.

Незабаром Арестович приніс свої вибачення за дезінформацію, яку поширив у прямому ефірі. При цьому він посилався на дані неназваного знайомого, який нібито був у Дніпрі і ніби чув звуки роботи ППО.

Через деякий час Арестович відкликав свої вибачення і знову став наполягати на правильності своїх слів в ефірі У Марка Фейгіна. Згодом він знову вибачився перед жителями Дніпра за свою скандальну заяву. Арестович визнав, що зробив серйозну помилку.

Додамо, що слова Арестовича про "збиту ракету" в Дніпрі активно використовувалися пропагандою РФ для виправдання терактів проти мирних жителів. Зокрема, на заяву Арестовича посилався прес-секретар Володимира Путіна Дмитро Пєсков.

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