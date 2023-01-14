'Вона впала на під'їзд': ракету, яка вдарила по будинку в Дніпрі, збило ППО - Арестович

Російську ракету Х-22, яка вдарила по житловому будинку в Дніпрі, збили українські сили протиповітряної оборони. Про це в розмові з Марком Фейгіним розповів радник Офісу президента Олексій Арестович.
За його даними, ракета впала на під'їзд будинку і вибухнула відразу після цього.
"Можливості в Дніпрі збити цю ракету не було? - Її збили, вона впала на під'їзд. Вона вибухнула, коли впала. Там проблема з їдким димом. Це вірна ознака Х-22, тому що вона заправляється вкрай токсичним паливом. Можна припустити, що токсичне паливо стало додатковим елементом ураження", - сказав Арестович.
Удар по Дніпру
14 січня під час масштабної тривоги російські військові потрапили по багатоквартирному будинку в Дніпрі. Зараз під завалами знаходяться цивільні.
Станом на 16:20 у зруйнованому під'їзді житлового будинку було врятовано 15 цивільних. Всі постраждалі були госпіталізовані. Рятувальна операція триває. Пізніше стало відомо про 60 постраждалих і 5 загиблих.
В результаті попадання російської ракети по багатоквартирному будинку більше 1000 жителів залишилися без житла, сказав заступник керівника Офісу президента України Кирила Тимошенко під час телемарафону, будинок в який потрапила російська ракета, складався з 16 під'їздів, а всього в ньому проживало близько 1700 мешканців.
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