'У мене до вас є питання': Пригожин зганьбився, написавши дивного 'офіційного' листа для США

Ватажок вагнерівців вирішив уточнити у Америки, що їм відомо про злочини, які скоювали найманці Пригожина.

Пригожин відправив дивний лист в США / ТАСС

Ватажок ПВК "Вагнера" Євген Пригожин написав дивного листа до Білого дому. Він захотів дізнатися про те, що США відомо про злочини вагнерівців. Цього невміло написаного листа не посоромилася опублікувати пресслужба Пригожина, фото вже розлетілося в Мережі.

Воно адресоване координатору Ради національної безпеки США Джону Кірбі.

"Шановний пане Кірбі! У мене до вас є питання: Чи можете ви назвати, який злочин скоїла ПВК "Вагнер"?"- написав Пригожин.

Пригожин відправив дивний лист до США / прес-служба Пригожина

Раніше президент України Володимир Зеленський висловив невпевненість у тому, що російський диктатор Володимир Путін ще живий. Про це він заявив під час виступу на Українському сніданку в Давосі. Він зазначає, що вже не можна точно стверджувати, що Путін живий і він сам приймає рішення в РФ.

Нагадаємо, раніше глава міжнародної розвідспільноти Bellingcat Христо Грозєв зазначав, що між російським диктатором Володимиром Путіним і ватажком ПВК "Вагнера" Євгеном Пригожиним зростає напруга. У цьому протистоянні "директор РФ" намагається задобрити Пригожина. Він навіть запропонував йому роль вже покійного Володимира Жириновського.

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