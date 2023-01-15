"Товариш йшов вулицею": Арестович дивно виправдав свою дезу щодо "збитої ракети" в Дніпрі

Інформацію про нібито роботу ППО Олексій Арестович нібито отримав від свого товариша, який став свідком події.

Олексій Арестович / скирншот

Радник Офісу президента України Олексій Арестович виправдався за свою скандальну заяву про те, що нібито силами ППО була збита ракета РФ, яка зруйнувала житловий будинок у Дніпрі.

За його словами, відповідну інформацію він ніби отримав від свого товариша, який став свідком події. Про це представник ОП написав у Facebook.

"Мій товариш, колишній ППОшник, йшов вулицею в момент попадання. Він мені сказав, що на 100% чув два вибухи і дізнався перший як роботу ППО. Досі він не помилявся. І був упевнений, що ракету збили", – повідомив він.

За словами Арестовича, він також був втомленим під час ефіру у російського правозахисника Марка Фейгіна, де і озвучив дезінформацію.

"Меседж повинен звучати так: є версія, що збила ракета ППО. Є такі ознаки на її користь. Є інша версія - пряме попадання в будинок. Це живий ефір. Якби я був хоч трохи у формі, то витягнув би лінію", - пояснив він.

Ракетний удар РФ

Нагадаємо, 14 січня після оголошення масштабної повітряної тривоги в багатьох областях України пролунали вибухи.

Раніше повідомлялося про те, що РФ здійснила ракетну атаку на Київ вранці в суботу, 14 січня.

В офісі президента України розповіли, що були атаковані об'єкти критичної інфраструктури.

Мер міста Віталій Кличко повідомив, що вибухи сталися в Дніпровському районі Києва. Він зазначив, що на місце попадання ракети направляються всі служби і закликав усіх залишатися в укриттях.

У Дніпрі кількість жертв російської ракетної атаки збільшилася - вже відомо про більш ніж 20 загиблих.

Наразі тривають пошуки зниклих безвісти - це, щонайменше, 37 осіб.

Ракета РФ знищила 72 квартири мирних жителів Дніпра. 164 квартири пошкоджені.

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