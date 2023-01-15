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"Ще розбиратися і розбиратися": Арестович передумав вибачатися за свої скандальні слова про Дніпро

15 січня 2023, 17:22
Арестович заявив, що під час розмови з російським опозиціонером Марком Фейгіним він "чітко" виразив непевність у своїх словах.
'Ще розбиратися і розбиратися': Арестович передумав вибачатися за свої скандальні слова про Дніпро
Арестович передумав вибачатися за свої скандальні слова про нібито збиття ракети у Дніпрі / Фото УНІАН

Радник Офісу президента Олексій Арестович передумав вибачатися за свою скандальну заяву про нібито збиття українською протиповітряною обороною ворожої ракети у Дніпрі.

Як зазначив Арестович на у Telegram, під час розмови з російським опозиціонером Марком Фейгіним він "чітко" виразив непевність у своїх словах.

"Я відкликав вибачення. Дякую добрим людям, розбудили та порекомендували прослухати моє ж повідомлення в ефірі у Фейгіна. Дивіться з 03:55 до 04:05. Я чітко говорю двічі: "судячи з усього" і "ще розбиратися і розбиратися". Тобто, будучи навіть радикально втомленим, застереження - що моє припущення про ракету ППО, лише версія, яку ще потрібно перевіряти, я у висловлювання вставив, рефлекси не проп'єш", - написав він.

Радник Офісу президента стверджує, що його слова неправильно тлумачили як однозначне повідомлення про те, що сталося в Дніпрі.

"Зате товариші, які стрімко втрачають людську подобу (судячи з того, що вони несуть), разом із московськими товаришами радісно понесли: "Арестович однозначно сказав про ракету ППО!" Більше того. Вони змусили виправдовуватись Командування Повітряних сил. А от коли ціле армійське Командування змушене виправдовуватися і визнавати помилки, ось це набагато гірше, ніж один радник поза штатом зі своїми застереженнями", - написав Арестович.

Скандальна заява Арестовича про збиття ракети у Дніпрі

Нагадаємо, напередодні радник Офісу президента Олексій Арестович заявив, що російську ракету Х-22, яка вдарила по житловому будинку в Дніпрі, збили українські сили протиповітряної оборони. За його словами, ракета впала на під'їзд будинку і вибухнула відразу після цього.

"Можливості в Дніпрі збити цю ракету не було? Її збили, вона впала на під'їзд. Вона вибухнула, коли впала. Там проблема з їдким димом. Це вірна ознака Х-22, тому що вона заправляється вкрай токсичним паливом. Можна припустити, що токсичне паливо стало додатковим елементом ураження", - сказав Арестович.

Пізніше Арестович виправдався за свою скандальну заяву про те, що нібито силами ППО була збита ракета РФ, яка зруйнувала житловий будинок у Дніпрі. За його словами, відповідну інформацію він ніби отримав від свого товариша, який став свідком події. За словами Арестовича, він також був втомленим під час ефіру у російського правозахисника Марка Фейгіна, де і озвучив дезінформацію.

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