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Арестович з другої спроби попросив вибачення за свої скандальні слова про Дніпро

17 січня 2023, 07:35
Радник Офісу президента Олексій Арестович попросив вибачення у родичів і близьких загиблих у трагедії в Дніпрі.
Олексій Арестович
Олексій Арестович / скріншот YouTube

Радник офісу президента Олексій Арестович вибачився перед жителями Дніпра за свою скандальну заяву про те, що впала на багатоповерхівку в Дніпрі ракету нібито збили українські сили ППО.

В ефірі програми "Фейгін Live" у понеділок, 16 січня, він визнав, що зробив серйозну помилку.

Водночас він сказав, що хвиля критики в його бік, яка піднялася після цієї заяви, нібито перевищує його провину. За словами радника ОП, його заява не викликала жодних юридичних наслідків.

Радник ОПУ все ж попросив вибачення у родичів і близьких загиблих у трагедії, жителів Дніпра, а також у тих українців, яких його слова торкнулися особисто.

"Я сьогодні хочу реально вибачитися перед наступними людьми. По-перше, принести вибачення родичам і близьким загиблих і постраждалих. По-друге, жителям Дніпра, які особисто переживають цю трагедію. Це трагедія для всіх нас, але для них це особиста трагедія. І тим, хто чув один вибух і знають, що ракета була одна, і тим багатьом, хто дуже особисто сприйняв мої слова, а також всім українцям, яких мої слова теж зачепили і люди відчули себе порушеними мною особисто. Я навіть зараз не хочу розбиратися в причинно-наслідкових зв'язках: винен - не винен, обмовився - не обмовився... Я хочу перед і без того травмованими людьми вибачитися", – сказав Арестович.

Також він заявив, що проти нього організували цілу кампанію, і настільки сильна реакція на його слова є наслідком роботи "бот-мереж". Арестович у всьому звинуватив опозицію, яка "спільно з російською стороною" провела операцію проти нього особисто.

"Це організована кампанія, яку мимоволі підхопила хвиля людей, травмованих цим злочином", - зазначив радник ОП.

Скандальні заяви Арестовича про збиття ракети в Дніпрі

Нагадаємо, напередодні радник офісу президента Олексій Арестович заявив, що російську ракету Х-22, яка вдарила по житловому будинку в Дніпрі, збили українські сили протиповітряної оборони. За його словами, ракета впала на під'їзд будинку і вибухнула відразу після цього.

"Можливості в Дніпрі збити цю ракету не було? Її збили, вона впала на під'їзд. Вона вибухнула, коли впала. Там проблема з їдким димом. Це вірна ознака Х-22, тому що вона заправляється вкрай токсичним паливом. Можна припустити, що токсичне паливо стало додатковим елементом ураження", - сказав Арестович.

Пізніше Арестович виправдався за свою скандальну заяву про те, що нібито силами ППО була збита ракета РФ, яка зруйнувала житловий будинок у Дніпрі. За його словами, відповідну інформацію він нібито отримав від свого товариша, який став свідком події. За словами Арестовича, він також був втомленим під час ефіру у російського правозахисника Марка Фейгіна, де і озвучив дезінформацію.

Через кілька годин Олексій Арестович передумав вибачатися за свою скандальну заяву про нібито збиття українською протиповітряною обороною ворожої ракети в Дніпрі. Як зазначив Арестович в Telegram, під час розмови з російським опозиціонером Марком Фейгіним він "чітко" висловив невпевненість у своїх словах.

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Автор: Сергій Кущ
новини Дніпра війна в Україні Олексій Арестович
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