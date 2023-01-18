'Ми зрозуміємо, чи виживе Україна': Дуда заявив, що невдовзі настане вирішальний момент у війні

Президент Польщі наголосив, що російська армія продовжує накопичувати сили, і, ймовірно, готується до нового наступу.

Дуда заявив, що невдовзі настане вирішальний момент у війні Росії проти України / president.gov.ua

Президент Польщі Анджей Дуда заявив, що через декілька місяців чи тижнів настане вирішальний момент у війні Росії проти України. У зв'язку з цим польський президент закликав партнерів та союзників посилити військову допомогу Україні.

"Через кілька місяців чи тижнів настане вирішальний момент цієї війни, і ми зрозуміємо, чи виживе Україна", - сказав Дуда на Всесвітньому економічному форумі в Давосі.

Президент Польщі наголосив, що російська армія продовжує накопичувати сили, і, ймовірно, готується до нового наступу. Дуда зауважив, що наразі критично важливо надати Києву більше сучасних танків та ракет.

Він додав, що добре розуміє Україну, яка хоче стати частиною західної спільноти, частиною західної зони безпеки.

"Вони хочуть бути членами ЄС, членами НАТО, але насамперед вони хочуть вижити. Нам потрібно допомогти їм", - резюмував Дуда.

Загроза повторного наступу Росії на Україну

Нещодавно секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що країна-агресорка Росія найближчими місяцями може піти в наступ на Україну. На його думку, Москва більше не здатна вести затяжну війну проти Києва і готова йти ва-банк. У зв'язку з цим на Україну очікують складні і вирішальні 2-3 місяці.

Міністр оборони Олексій Резніков заявив, що ситуація на фронтах війни Росії проти України постійно змінюється, тому треба враховувати різні сценарії. За його словами, рішення окупантів про повторний наступ може залежати від погодних умов та їх готовності до проведення подібних операцій.

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг закликав негайно збільшити постачання зброї Україні, оскільки, за його словами, настав поворотний момент російської повномасштабної війни. "Якщо ми хочемо досягти мирного рішення шляхом переговорів завтра, ми повинні надати більше зброї сьогодні", - пояснив він.

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