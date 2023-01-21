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Неможливо стримати емоцій: Зеленський розплакався під час прощання з Монастирським

21 січня 2023, 16:17
18 січня Денис Монастирський та інше керівництво МВС України загинули в результаті падіння вертольота в Броварах.
Денис Монастирський і прощання з ним
В Україні прощаються з Денисом Монастирським / Колаж фото УНІАН

18 січня у Броварах сталася трагедія, яка торкнулася всієї країни. Там впав вертоліт, в якому було керівництво Міністерства внутрішніх справ України разом з міністром Денисом Монастирським. Всі, хто був на борту, загинули.

Сьогодні, 21 січня, Україна прощається із загиблими. Президент Володимир Зеленський разом зі своєю дружиною Оленою Зеленською прийшли попрощатися з ними і підтримати родичів, які досі не можуть змиритися з втратою.

Володимир Зеленський і сам не зміг стримати свої сльози.

  • Прощання із загиблим у Броварах керівництвом МВС України
    Прощання із загиблим у Броварах керівництвом МВС України УНІАН
  • Прощання із загиблим у Броварах керівництвом МВС України
    Прощання із загиблим у Броварах керівництвом МВС України УНІАН
  • Прощання із загиблим у Броварах керівництвом МВС України
    Прощання із загиблим у Броварах керівництвом МВС України УНІАН
  • Прощання із загиблим у Броварах керівництвом МВС України
    Прощання із загиблим у Броварах керівництвом МВС України УНІАН
  • Прощання із загиблим у Броварах керівництвом МВС України
    Прощання із загиблим у Броварах керівництвом МВС України УНІАН
  • Прощання із загиблим у Броварах керівництвом МВС України
    Прощання із загиблим у Броварах керівництвом МВС України УНІАН
  • Прощання із загиблим у Броварах керівництвом МВС України
    Прощання із загиблим у Броварах керівництвом МВС України УНІАН
  • Прощання із загиблим у Броварах керівництвом МВС України
    Прощання із загиблим у Броварах керівництвом МВС України УНІАН

Варто відзначити, що в цей день вшановують пам'ять загиблих:

  • міністр внутрішніх справ України Денис Монастирський,
  • його перший заступник Євген Єнін,
  • Державний секретар МВС Юрій Лубкович,
  • заступник керівника патронатної служби МВС Тетяна Шутяк,
  • начальник управління забезпечення захисту Департаменту внутрішньої безпеки НПУ підполковник поліції Михайло Павлушко,
  • старший оперуповноважений з особливо важливих справ Департаменту внутрішньої безпеки НПУ Андрій Маринченко,
  • ведучий інспектора Департаменту комунікації МВС Микола Анацький.

Керівництво МВС загинуло в Броварах - що відомо

18 січня у Броварах впав вертоліт, на борту якого було вище керівництво МВС. Денис Монастирський, Євген Єнін, Юрій Лубкович та інші представники відомства летіли у відрядження до Харківської області.

За даними ДСНС, в результаті авіакатастрофи загинули 14 осіб, з них 1 дитина. Також відомо про 25 постраждалих, серед яких 11 дітей. Варто відзначити, що серед загиблих виявилося 9 осіб, які перебували на борту вертольота, там ніхто не вижив.

В СБУ назвали 3 версії падіння вертольота - порушення правил польоту і несправність самого вертольота. Також в СБУ не виключають умисних дій зі знищення вертольота.

Наразі триває розслідування. Всіх очевидців трагедії просять негайно звернутися в поліцію і повідомити всім, що знають.

Після трагедії Кабмін призначив голову Нацполіції України Ігоря Клименка новим заступником глави МВС і виконуючим обов'язки міністра внутрішніх справ.

Інші новини:

новини Броварів авіакатастрофа Володимир Зеленський глава МВС Денис Монастирський
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