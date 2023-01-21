Неможливо стримати емоцій: Зеленський розплакався під час прощання з Монастирським

18 січня Денис Монастирський та інше керівництво МВС України загинули в результаті падіння вертольота в Броварах.

В Україні прощаються з Денисом Монастирським / Колаж фото УНІАН

18 січня у Броварах сталася трагедія, яка торкнулася всієї країни. Там впав вертоліт, в якому було керівництво Міністерства внутрішніх справ України разом з міністром Денисом Монастирським. Всі, хто був на борту, загинули.

Сьогодні, 21 січня, Україна прощається із загиблими. Президент Володимир Зеленський разом зі своєю дружиною Оленою Зеленською прийшли попрощатися з ними і підтримати родичів, які досі не можуть змиритися з втратою.

Володимир Зеленський і сам не зміг стримати свої сльози.

Варто відзначити, що в цей день вшановують пам'ять загиблих:

міністр внутрішніх справ України Денис Монастирський,

його перший заступник Євген Єнін,

Державний секретар МВС Юрій Лубкович,

заступник керівника патронатної служби МВС Тетяна Шутяк,

начальник управління забезпечення захисту Департаменту внутрішньої безпеки НПУ підполковник поліції Михайло Павлушко,

старший оперуповноважений з особливо важливих справ Департаменту внутрішньої безпеки НПУ Андрій Маринченко,

ведучий інспектора Департаменту комунікації МВС Микола Анацький.

Керівництво МВС загинуло в Броварах - що відомо

18 січня у Броварах впав вертоліт, на борту якого було вище керівництво МВС. Денис Монастирський, Євген Єнін, Юрій Лубкович та інші представники відомства летіли у відрядження до Харківської області.

За даними ДСНС, в результаті авіакатастрофи загинули 14 осіб, з них 1 дитина. Також відомо про 25 постраждалих, серед яких 11 дітей. Варто відзначити, що серед загиблих виявилося 9 осіб, які перебували на борту вертольота, там ніхто не вижив.

В СБУ назвали 3 версії падіння вертольота - порушення правил польоту і несправність самого вертольота. Також в СБУ не виключають умисних дій зі знищення вертольота.

Наразі триває розслідування. Всіх очевидців трагедії просять негайно звернутися в поліцію і повідомити всім, що знають.

Після трагедії Кабмін призначив голову Нацполіції України Ігоря Клименка новим заступником глави МВС і виконуючим обов'язки міністра внутрішніх справ.

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