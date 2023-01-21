Неможливо стримати емоцій: Зеленський розплакався під час прощання з Монастирським

18 січня у Броварах сталася трагедія, яка торкнулася всієї країни. Там впав вертоліт, в якому було керівництво Міністерства внутрішніх справ України разом з міністром Денисом Монастирським. Всі, хто був на борту, загинули.
Сьогодні, 21 січня, Україна прощається із загиблими. Президент Володимир Зеленський разом зі своєю дружиною Оленою Зеленською прийшли попрощатися з ними і підтримати родичів, які досі не можуть змиритися з втратою.
Володимир Зеленський і сам не зміг стримати свої сльози.
Варто відзначити, що в цей день вшановують пам'ять загиблих:
- міністр внутрішніх справ України Денис Монастирський,
- його перший заступник Євген Єнін,
- Державний секретар МВС Юрій Лубкович,
- заступник керівника патронатної служби МВС Тетяна Шутяк,
- начальник управління забезпечення захисту Департаменту внутрішньої безпеки НПУ підполковник поліції Михайло Павлушко,
- старший оперуповноважений з особливо важливих справ Департаменту внутрішньої безпеки НПУ Андрій Маринченко,
- ведучий інспектора Департаменту комунікації МВС Микола Анацький.
Керівництво МВС загинуло в Броварах - що відомо
18 січня у Броварах впав вертоліт, на борту якого було вище керівництво МВС. Денис Монастирський, Євген Єнін, Юрій Лубкович та інші представники відомства летіли у відрядження до Харківської області.
За даними ДСНС, в результаті авіакатастрофи загинули 14 осіб, з них 1 дитина. Також відомо про 25 постраждалих, серед яких 11 дітей. Варто відзначити, що серед загиблих виявилося 9 осіб, які перебували на борту вертольота, там ніхто не вижив.
В СБУ назвали 3 версії падіння вертольота - порушення правил польоту і несправність самого вертольота. Також в СБУ не виключають умисних дій зі знищення вертольота.
Наразі триває розслідування. Всіх очевидців трагедії просять негайно звернутися в поліцію і повідомити всім, що знають.
Після трагедії Кабмін призначив голову Нацполіції України Ігоря Клименка новим заступником глави МВС і виконуючим обов'язки міністра внутрішніх справ.
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