У ЗСУ пояснили, чому не змогли збити ракету РФ, яка підірвала будинок у Дніпрі

У ЗСУ немає вогневих засобів, здатних збивати ракети типу Х-22, підкреслив Микола Олещук.

Крилата ракета РФ влучила у житловий будинок у Дніпрі / t.me/tymoshenko_kyrylo

Командувач повітряними силами ЗСУ Микола Олещук прокоментував трагедію з попаданням російської крилатої ракети в житловий будинок в Дніпрі в суботу, 14 січня.

Українська армія поки не володіє необхідним озброєнням, яке дозволило б знищувати крилаті ракети Х-22, якою окупанти вдарили по Дніпру. Про це він написав у Telegram.

За його словами, в суботу, 14 січня, з п'яти дальніх бомбардувальників Ту-22 ВКС РФ по території України було випущено п'ять крилатих ракет Х-22. Пуски здійснювалися з Курської області і з акваторії Азовського моря.

Він уточнив, що одна з ракет Х-22, запущена з району Курської області близько 15:30, потрапила в багатоповерхівку в місті Дніпро. Радіолокаційними засобами було виявлено приблизне місце запуску, висота, швидкість польоту ракет.

"Однак у ЗСУ немає вогневих засобів, здатних збивати даний тип ракет. З початку військової агресії Росії по території України було випущено понад 210 ракет цього типу. Жодна з них не була збита засобами протиповітряної оборони", — прокоментував ситуацію Олещук.

Генерал-лейтенант підкреслив, що зенітні ракетні комплекси, які в перспективі можуть бути надані Україні західними партнерами (мова йде про ЗРК Patriot PAC-3 та SAMP-T) здатні перехоплювати такі повітряні цілі.

Ракетний удар РФ

Нагадаємо, 14 січня після оголошення масштабної повітряної тривоги в багатьох областях України пролунали вибухи.

Раніше повідомлялося про те, що РФ здійснила ракетну атаку на Київ вранці в суботу, 14 січня.

В Офісі президента України розповіли, що були атаковані об'єкти критичної інфраструктури.

Мер міста Віталій Кличко повідомив, що вибухи сталися в Дніпровському районі Києва. Він зазначив, що на місце попадання ракети направляються всі служби і закликав усіх залишатися в укриттях.

У Дніпрі кількість жертв російської ракетної атаки збільшилася - вже відомо про більш ніж 20 загиблих.

Наразі тривають пошуки зниклих безвісти - це, щонайменше, 37 осіб.

Ракета РФ знищила 72 квартири мирних жителів Дніпра. 164 квартири пошкоджені.

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