188 тисяч: Росія втратила величезну кількість окупантів - американська розвідка

Джерела в американській розвідці підтвердили, що серед цієї кількості втрат РФ є вбиті окупанти і поранені.

У окупантів величезні втрати на фронті / Колаж фото 59-я ОМПБр Якова Гандзюка, Радіо Свобода

Російська армія намагається захопити українські території і вбиває українців. При цьому Кремль не шкодує своїх людей і відправляє у "м'ясорубку" окупантів, втрачаючи величезну кількість особового складу.

Генерал США Марк Міллі заявив, що за даними американської розвідки, втрати армії РФ становлять понад 188 тис. окупантів. Про це повідомляє The Sun.

У цю кількість входять як загиблі, так і поранені російські солдати. Серед них є і найманці, які погодилися воювати на боці ПВК "Вагнера". Варто відзначити, що Міллі не захотів публічно називати точну цифру загиблих. Його слова виданню підтвердили американські джерела.

"Це значне збільшення в порівнянні з публічно оціненими 100 000 російських солдатів, які були вбиті, поранені або дезертирували після вторгнення в лютому минулого року, про що міністр оборони Великобританії Бен Уоллес говорив в кінці минулого року", - йдеться в повідомленні.

Варто нагадати, що зараз однією з найгарячіших точок на фронті в Україні є Соледар і Бахмут в Донецькій області. Туди командування РФ кидає величезні сили і відправляє їх "гарматним м'ясом" з метою штурму позицій українських військових.

Бої за Соледар

Як повідомлялося раніше, українські військові просуваються вперед в Донецькій області. Поблизу Бахмута ЗСУ прорвали лінію оборони російських окупантів і просунулися на 3-5 км. Загарбники намагаються захопити Соледар на Донеччині, який знаходиться в 15 км від Бахмута.

Як свідчать дані DeepState, на Бахмутському напрямку в Донецькій області війська РФ продовжують зосереджувати сили для генеральної атаки на Соледар. Зазначається, що противник пробує зайняти хоч якісь позиції українських захисників у районі н.п. Підгороднє, Опитне та Кліщіївка.

У британській розвідці кажуть, що спроби захопити Соледар пояснюються планами окупантів обійти Бахмут з півночі, оточити його та зруйнувати українські шляхи сполучення. Розвідники наголошують, що РФ навряд чи зможе відразу оточити Бахмут, адже українські сили зберігають стабільну глибоку оборону і контролюють шляхи постачання.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський у відеозверненні заявив, що Соледар тримається – туди будуть перекинуті додаткові сили. Президент підкреслив, що завдяки стійкості Збройних сил у Соледарі, ми виграли для України додатковий час і сили.

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