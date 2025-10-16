Україну накрила нова хвиля відключень світла: з'явилися графіки на 17 жовтня

Головне:
- В усіх регіонах України запроваджені аварійні відключення електроенергії
- На Чернігівщині застосовуються три черги відключень
- 17 жовтня графіки обмежень для промисловості діятимуть по всій Україні
Через складну ситуацію в енергосистемі в усіх регіонах України запроваджені аварійні відключення електроенергії. Обмеження для промисловості діятимуть до кінця доби. Про це повідомило Укренерго.
Водночас, за даними компанії, у всіх областях до кінця поточної доби продовжують діяти графіки обмеження потужності для промислових споживачів. На Чернігівщині оператором системи розподілу наразі застосовуються три черги погодинних відключень.
У п'ятницю, 17 жовтня, графіки обмеження електроенергії для промисловості застосовуватимуть на всій території України. Обмеження діятимуть у період з 07:00 до 22:00.
"Ситуація в енергосистемі може змінитись. Стежте за повідомленнями на сторінках ваших обленерго. Якщо зараз у вас є електроенергія - будь ласка, споживайте її ощадливо!" - закликали в Укренерго.
Що кажуть у ДТЕК
У ДТЕК підтвердили, що за командою Укренерго у Київській, Одеській та Дніпропетровській області діють екстрені відключення світла.
Яка причина аварійних відключень
Як писав Главред, директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко пояснив, що аварійні відключення електроенергії в Україні спричинені різким стрибком споживання через похолодання, технічними роботами на атомних станціях та наслідками атак Росії по енергетичній інфраструктурі.
"Різке зростання споживання в ситуації, коли не всі атомні енергоблоки в роботі (два завершують ремонти), а частина теплової генерації пошкоджена останніми атаками, в тому числі в найбільш дефіцитних регіонах, привели до графіків аварійних відключень", - написав Харченко.
За його словами, європейські сусіди України наразі не можуть надати повноцінну аварійну допомогу через збільшене споживання електроенергії на фоні похолодання. Комерційний імпорт електроенергії поки що не запущений у достатніх обсягах
Аварійні відключення світла - новин України
Нагадаємо, ввечері 15 жовтня у більшості регіонів України почали діяти графіки аварійних відключень електроенергії. ДТЕК повідомив про екстрені відключення у Києві, Київській, Дніпропетровській та Одеській областях.
Також зранку 16 жовтня в Україні запровадили графіки аварійних відключень електроенергії через нові атаки Росії на енергетичні об’єкти. Аварійні відключення діяли у Києві, Київській, Харківській, Сумській, Полтавській, Запорізькій, Кіровоградській, Дніпропетровській, Житомирській та частині Хмельницької і Черкаської областей.
Як повідомляв Главред, у всіх регіонах введено графіки обмеження потужності для промислових споживачів. Згодом у Києві вдруге за день запровадили екстрені відключення.
Про компанію: Укренерго
ПрАТ "Національна енергетична компанія "Укренерго" - оператор системи передачі України зі статусом члена спостерігача ENTSO-E, з функціями оперативно-технологічного управління Об'єднаною енергосистемою України (ОЕС). Компанія займається передачею електроенергії магістральними електромережами від генерації до розподільчих мереж на ринку електричної енергії України, передає Вікіпедія.
