Україну накрила нова хвиля відключень світла: з'явилися графіки на 17 жовтня

Укренерго застосовуватиме графіки обмеження потужності для промисловості й 17 жовтня.

https://glavred.net/ukraine/ukrainu-nakryla-novaya-volna-otklyucheniy-sveta-poyavilis-grafiki-na-17-oktyabrya-10707044.html Посилання скопійоване

Відключення світла по всій Україні / Колаж: Главред, фото: pixabay.com, УНІАН

Головне:

В усіх регіонах України запроваджені аварійні відключення електроенергії

На Чернігівщині застосовуються три черги відключень

17 жовтня графіки обмежень для промисловості діятимуть по всій Україні

Через складну ситуацію в енергосистемі в усіх регіонах України запроваджені аварійні відключення електроенергії. Обмеження для промисловості діятимуть до кінця доби. Про це повідомило Укренерго.

Водночас, за даними компанії, у всіх областях до кінця поточної доби продовжують діяти графіки обмеження потужності для промислових споживачів. На Чернігівщині оператором системи розподілу наразі застосовуються три черги погодинних відключень.

відео дня

У п'ятницю, 17 жовтня, графіки обмеження електроенергії для промисловості застосовуватимуть на всій території України. Обмеження діятимуть у період з 07:00 до 22:00.

"Ситуація в енергосистемі може змінитись. Стежте за повідомленнями на сторінках ваших обленерго. Якщо зараз у вас є електроенергія - будь ласка, споживайте її ощадливо!" - закликали в Укренерго.

Що кажуть у ДТЕК

У ДТЕК підтвердили, що за командою Укренерго у Київській, Одеській та Дніпропетровській області діють екстрені відключення світла.

Черги відключень / Інфографіка: Главред

Яка причина аварійних відключень

Як писав Главред, директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко пояснив, що аварійні відключення електроенергії в Україні спричинені різким стрибком споживання через похолодання, технічними роботами на атомних станціях та наслідками атак Росії по енергетичній інфраструктурі.

"Різке зростання споживання в ситуації, коли не всі атомні енергоблоки в роботі (два завершують ремонти), а частина теплової генерації пошкоджена останніми атаками, в тому числі в найбільш дефіцитних регіонах, привели до графіків аварійних відключень", - написав Харченко.

За його словами, європейські сусіди України наразі не можуть надати повноцінну аварійну допомогу через збільшене споживання електроенергії на фоні похолодання. Комерційний імпорт електроенергії поки що не запущений у достатніх обсягах

Аварійні відключення світла - новин України

Нагадаємо, ввечері 15 жовтня у більшості регіонів України почали діяти графіки аварійних відключень електроенергії. ДТЕК повідомив про екстрені відключення у Києві, Київській, Дніпропетровській та Одеській областях.

Також зранку 16 жовтня в Україні запровадили графіки аварійних відключень електроенергії через нові атаки Росії на енергетичні об’єкти. Аварійні відключення діяли у Києві, Київській, Харківській, Сумській, Полтавській, Запорізькій, Кіровоградській, Дніпропетровській, Житомирській та частині Хмельницької і Черкаської областей.

Як повідомляв Главред, у всіх регіонах введено графіки обмеження потужності для промислових споживачів. Згодом у Києві вдруге за день запровадили екстрені відключення.

Читайте також:

Про компанію: Укренерго ПрАТ "Національна енергетична компанія "Укренерго" - оператор системи передачі України зі статусом члена спостерігача ENTSO-E, з функціями оперативно-технологічного управління Об'єднаною енергосистемою України (ОЕС). Компанія займається передачею електроенергії магістральними електромережами від генерації до розподільчих мереж на ринку електричної енергії України, передає Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред