Можливі блекаути: українців закликають готуватися до відключень світла найближчим часом

Російські окупанти атакують об'єкти енергетики у різних областях України.

Українців закликають готуватися до відключень світла / Колаж: Главред, фото ua.depositphotos.com

Росіяни атакують українські об'єкти енергетики. Українців закликають бути готовими до можливих блекаутів. Про це заявив міський голова Луцька Ігор Поліщук.

Колишній радник голови МВС України та радник голови ОП Віктор Андрусів також радить підготуватися до відключень світла.

"Максимально підготуйтесь до блекауту. Зарядіться, закупіться", - написав він.

Міський голова Луцька закликав українців подбати про те, від якого джерела живлення будуть працювати котли у квартирах з індивідуальним опаленням. Також є програма співфінансування щодо придбання дизельних генераторів для ОСББ.

"У нас є програма співфінансування щодо придбання дизельних генераторів для ОСББ. На жаль, нею скористались лише три об’єднання. Треба додати фінансування на цю програму, щоб в разі звернень для встановлення загальнобудинкового дизель-генератора на базові потреби, зокрема, щоб в під’їздах було світло, працювали ліфти", – акцентував Ігор Поліщук.

