Херсонці зустрілися з українськими військовими у центрі міста: усі плачуть від щастя

Українські військові звільнили Херсон і зустрілися з місцевими жителями. Люди вітали захисників з прапорами й зі сльозами щастя на очах.
Українські військові звільнили Херсон, який перебував в окупації понад 8 місяців. Місцеві жителі так зраділи цій новині, що спеціально зібралися в центрі обласного центру, аби подякувати українським захисникам. У Мережі з'явилися зворушливі відео.
Люди прийшли до будівлі Херсонської облдержадміністрації з українськими прапорами. Їх прийшло стільки, що українським захисникам було складно пробиратися між ними. Деякі не втрималися і на радощах почали підкидати українську захисницю.
У кожної людини на обличчі була посмішка. Багато хто не зміг стримати емоції і навіть почав плакати, але це були сльози радості. Плакали навіть чоловіки.
"ЗСУ! ЗСУ! ЗСУ! Херсон - це Україна!"- не припиняли скандувати місцеві жителі.
Херсонці не хотіли, щоб українські військові їхали, адже кожен був неймовірно радий їх бачити.
"Слава ЗСУ! Слава ЗСУ!" - кричали місцеві жителі, проводжаючи захисників.
Ситуація на Херсонщині
9 листопада стало відомо, що в окупованому військами Росії Херсоні було підірвано мости. На адміністративних будівлях міста зникли державні прапори російських окупантів.
Того ж дня міністр оборони країни-окупанта РФ Сергій Шойгу дав команду виводити російські війська з правого берега Херсонської області, включаючи місто Херсон, щоб переміститися на лівий берег регіону і зайняти там "оборону".
Аналітики Інституту вивчення війни вважають, що відступ російських військ з Херсона на лівий берег Дніпра - це не пастка окупантів, а наслідок успішних операцій Збройних сил України.
Вже 11 листопада народний депутат України Олексій Гончаренко заявив, що українські військові перебувають у Херсоні. На це натякнув і глава Офісу президента Андрій Єрмак. У центрі міста зібралися місцеві жителі, вони тримали в руках українські прапори.
Пізніше в українській розвідці офіційно підтвердили, що Херсон переходить під контроль Збройних сил України.
Полковник у відставці Сергій Ільницький зазначив, що російські окупанти підготували багато пасток на Херсонщині. Вони замінували велику територію, що може значно ускладнити просування українських захисників.
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