Україна повертає Херсон: ЗСУ в місті, військам РФ слід негайно здаватися - ГУР

Армія України тримає вогневий контроль над шляхами відступу, окупантам не вдасться вийти з міста, сказали в Головному управлінні розвідки Міноборони.
Херсон повертається під контроль Києва. До міста заходять частини Збройних сил України. Шляхи відступу окупантів під вогневим контролем. Щоб уникнути загибелі військам Росії слід здаватися в полон. Про це заявили в Головному управлінні розвідки Міноборони України.
В опублікованій пресслужбою заяві ГУР йдеться про те, що основне угруповання російської армії відступило з Херсона і кинуло решту своїх військових напризволяще.
"Як і очікувалося, після відступу основного угруповання військ армії РФ з українського Херсона, ваше командування кинуло вас напризволяще. Ваші командири закликають вас переодягатися в цивільний одяг і намагатися самостійно втекти з Херсона. Очевидно, це вам не вдасться", - зазначили в розвідці.
У ГУР уточнили, що Херсон повертається під контроль України, до міста заходять українські війська. Відступити не вдасться. Щоб уникнути загибелі російським окупантам потрібно здатися в полон.
"Херсон повертається під контроль України, до міста заходять частини ЗСУ. Шляхи відступу російських окупантів - під вогневим контролем української армії. Будь-які спроби протидіяти Збройним силам України будуть припинені. Кожен російський військовослужбовець, який чинитиме опір, буде знищений. У вас є єдиний шанс уникнути загибелі – негайно здатися в полон", - підкреслили в Головному управлінні розвідки.
Тисячі військових заблоковані в Херсоні
Радник Офісу президента Олексій Арестович заявив, що війська РФ зіткнулися з дуже серйозними проблемами під час організації виведення своїх сил з правобережжя Херсонщини.
За його словами, ключові шляхи виведення військ зруйновані.
Тисячі військових окупантів Росії заблоковані на Херсонщині і знаходяться під ударом ВСУ.
"Тепер тисячі людей з відрізаними ресурсами і можливістю відходу, дивляться на кілометр води перед собою і назад - на люб'язні до неможливості українські війська, які наближаються. І артилерія - на голову. І наша авіація", - підкреслив Арестович.
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