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Створили велику проблему: полковник СБУ розповів, що відбувається у звільненому Херсоні

14 листопада 2022, 22:36

Костенко прокоментував ситуацію на Південному фронті і подальші дії українських сил.

Херсон, Роман Костенко
Херсон, Роман Костенко / соцмережі, скріншот

Полковник СБУ Роман Костенко розповів, як діятиме українська армія на звільнених територіях Херсонської області, і заявив про велику проблему для жителів регіону.

За його словами, дії української армії на півдні полягатимуть в обороні звільнених земель Херсонщини та знищенні бойового потенціалу ворога.

"Зараз будують лінію оборони вздовж Дніпра. Тривають стабілізаційні дії у звільнених населених пунктах. Ворог залишив багато мінувань, що створює велику проблему як для місцевого населення, так і наших військ", - сказав Костенко в ефірі Еспресо.

Він розповів, що на власні очі бачив, як поблизу його рідного села Чарівне в Херсонській області вибухнули три машини.

"Були загиблі і поранені, тобто противник грамотно замінував шляхи свого відступу, щоб уповільнити темп наших військ, але ми все одно вчасно вийшли на наші рубежі", – сказав полковник СБУ.

Костенко розповів про актуальну ситуацію в Херсонській області, українські сили займають лінію оборони по Дніпру.

"Також спостерігають, як займає свою лінію противник, щоб надалі завдавати поразки і зменшити його наступальний потенціал, а також унеможливити перекидання ворожих резервів і формування складів з боєприпасами", — додав Костенко.

Як діятимуть ЗСУ у Херсоні

  • дії української армії на півдні полягатимуть в обороні звільнених територій,
  • у вимотуванні противника з метою знищення його бойового потенціалу.

"Зараз на цьому напрямку основне завдання – вибудувати серйозну оборону, закрити небо, розмінувати території, взяти під контроль всі населені пункти і повернути туди правоохоронні органи, а також почати виправляти гуманітарну кризу, створену противником за час окупації", - сказав він.

Звільнення Херсона

9 листопада стало відомо, що в окупованому військами Росії Херсоні були підірвані мости. На адміністративних будівлях міста зникли державні прапори російських окупантів.

Того ж дня міністр оборони країни-окупанта РФ Сергій Шойгу дав команду виводити російські війська з правого берега Херсонської області, включаючи місто Херсон, щоб переміститися на лівий берег регіону і зайняти там "оборону".

Вже 11 листопада народний депутат України Олексій Гончаренко заявив, що українські військові перебувають у Херсоні. На це натякнув і глава Офісу президента Андрій Єрмак. У центрі міста зібралися місцеві жителі, вони тримали в руках українські прапори.

Пізніше в українській розвідці офіційно підтвердили, що Херсон переходить під контроль Збройних сил України.

У мережі з'явилися зворушливі відео, на яких видно, як українські військові приїхали в центр Херсона і зустрілися з місцевими жителями. Багато хто не зміг стримати сліз, але це щасливі емоції. Херсонці неймовірно вдячні українським захисникам.

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