Військовий експерт пояснив секрет успіхів ЗСУ при звільненні Херсона / Колаж фото УНІАН

Бійці ЗСУ, коли перебувають у фазі контрнаступу, то дуже успішно користуються тактикою виснаження противника російських окупантів. Особливо хороший результат вона показала в рамках операції визволення Херсона, заявив військовий експерт Петро Черник в коментарі порталу ТСН.

"Херсонська методика", так її назвемо, себе виправдала — логістично-вогневий зашморг спрацював. Ми це угруповання виснажили в першу чергу через артилерійські залпи з постачання, починаючи від боєприпасів і закінчуючи продовольством. Противник зрозумів, що якщо так буде продовжуватися, то та угруповання або загине, або потрапить в полон, або перед зимою замерзне. На мій погляд, саме така тактика буде і далі", - говорить він.

За словами Черника, за тривалістю та успішністю унікальність операція зі звільнення Херсона практично не має аналогів.

"Нагадаємо, перші удари по Антонівському мосту були десь в середині літа. Це добрих 4-5 місяців. Але є результат, противник виснажується", - говорить він.

Черник також особливо зазначив - у противника як і раніше наявна "Глобальна перевага" над ЗСУ – за кількістю людей і боєприпасів.

"Якщо з нашого боку в день приблизно 10 тисяч пострілів, це умовна цифра, то з їхнього боку – 20-25 тисяч. Це для порівняння та розуміння. Але в частині якості ми їх випереджаємо кратно. Кожен наш залп досягає мети. Результат є, противник не знає, як діяти далі", - сказав Черник.

Нагадаємо, раніше в інтерв'ю Главреду розповів блогер, військово-політичний оглядач групи" Інформаційний опір " Олександр Коваленко говорив - зачистка Херсона від диверсантів та залишків військ російських окупантів може тривати від двох діб до одного тижня. Але ось розмінування міста, швидше за все, затягнеться надовго.

"Саме зачистка Херсона від диверсантів і тих окупантів, які там ще залишилися, може тривати від 48 годин до одного тижня. Але треба розуміти, що в Херсоні є велика кількість замінованих об'єктів - точніше, не тільки в Херсоні, а й на правому березі Херсонщини в цілому", – підсумував він.

До того Коваленко припускав, що, після того, як вони звільнили Херсон, українські бійці навряд чи підуть на прорив на лівий берег Дніпра. Швидше за все, вважав експерт, вони кинуть звільнені сили на контрнаступи в Запорізькій і Луганській областях.

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