За 170 км від Херсона: росіяни вибрали нову "столицю" окупованих територій на півдні – розвідка Британії

Так звану "адміністрацію" окупанти перемістили з Херсона у Генічеськ/ Міноборони РФ, скрін

Після втечі з Херсона російські окупанти перенесли свою "адміністрацію" у місто Генічеськ на лівобережжі Херсонщини.

Такий вибір пояснюється міркуваннями безпеки, адже до цього міста не дістає українська артилерія. Про це розповіли у розвідці Міністерства оборони Великої Британії. Звіт розвідників був оприлюднений у Twitter у вівторок, 15 листопада.

Зазначається, що російські окупанти швидше за все завершили виведення своїх військ з правобережжя Херсонщини до 12 листопада. А після відступу перемістилися у портове місто Генічеськ, щоб зробити його "тимчасовою столицею" окупованого регіону.

У розвідці Великої Британії кажуть, що у цей район росіяни передислокують підрозділи військового управління.

Це місто обрали тому, що воно може допомогти загарбникам зміцнити оборону на півдні України.

"Генічеськ має хороші можливості для координації дій проти потенційних загроз як із Херсона, так і через Мелітополь, а також для отримання підкріплень із Криму… Передусім, в цей час він перебуває поза досяжністю українських артилерійських систем, які завдали серйозної шкоди російським польовим командним пунктам", – зазначає британська розвідка.

скрін

Раніше у Пентагоні зазначали, що звільнення Херсона – це велике досягнення України, проте з інших окупованих територій російські окупанти, схоже, йти не збираються. Тому надалі відбуватимуться важкі бої.

Нагадаємо, після відступу із Херсона та виведення російських військ з правого берега Дніпра Міністерство оборони РФ посилило пропаганду нібито про "територію Росії" в Донецькій області. Імовірно, це робиться для того, щоб підкреслити, що окупанти активізуються саме на цьому напрямку, йдеться у звіті аналітиків Американського Інституту вивчення війни (ISW).

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