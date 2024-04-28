Шлях до миру може початися в червні: Зеленський закликав Захід до рішучих дій

Україна готує перший інавгураційний і глобальний Саміт миру, на який мають приїхати представники усіх континентів, сказав Володимир Зеленський.

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Світова спільнота здатна примусити Росію до миру - Зеленський / Колаж: Главред, фото: Офіс президента, УНІАН

Шлях до мирного і справедливого завершення війни може розпочатися вже в червні. Україна готується до проведення глобального Саміту миру, в рамках якого обговорюватимуться механізми примусу агресора Росії до прийняття мирних ініціатив. Про це заявив президент Володимир Зеленський.

Під час свого вечірнього відеозвернення в неділю, 28 квітня, він розповів про те, що Київ спільно з союзниками готується до проведення Саміту миру, який має відбутися в червні.

"Продовжуємо готувати на червень перший, інавгураційний Саміт миру, і наша команда зараз, а разом з нею і команди ключових партнерів працюють, щоб Саміт став дійсно глобальним. Можемо сказати: усі континенти будуть представлені - різні частини світу, різні погляди на глобальний розвиток", - зазначив Зеленський. відео дня

Також він закликав світову спільноту змусити РФ прийняти мирні принципи завершення війни на справедливій основі.

"Світова більшість має примусити Росію до миру і може це зробити. Саме в червні може початися шлях справедливого миру", - наголосив Володимир Зеленський.

Україна заслуговує на запрошення до НАТО

Також гарант сказав, що Київ готується і до червневого саміту НАТО. Західний світ має надіслати Україні чіткий сигнал щодо майбутньої євроатлантичної інтеграції.

"Готуємося і до саміту НАТО, який відбудеться цього літа. Потрібен сильний політичний сигнал - Північноатлантичний союз не повинен боятися власної сили і ховатися від своїх основ. Кожна країна, яка поділяє спільні цінності та готова реально їх захищати, заслуговує на запрошення до Альянсу", - наголосив Володимир Зеленський.

Формула миру Зеленського Формула миру Зеленського - ініціатива глави держави, згідно з якою війна Росії проти України може бути завершена політичним шляхом при дотриманні низки умов. Президент України презентував "формула миру" на засіданні Радбезу ООН в Нью-Йорку восени 2023 року. "Формула миру" зосереджена на відновленні територіальної цілісності держави. Її два основних пункти: повне виведення всіх російських військових формувань в кордонах України 1991 року;

повне повернення Україні ефективного контролю над усім держкордоном. Крім того, країна-агресор Росія повинна виплатити Україні репарації, звільнити всіх полонених і депортованих і остаточно припинити ескалацію. "Формулу миру" України підтримують 66 держав, серед них присутні і країни Глобального півдня.

Саміт миру - коли відбудеться і що обговорюватиметься:

Саміт миру, який ініціювала Україна, відбудеться 15-16 червня на швейцарському курорті Бюргеншток, неподалік від Люцерна. Згідно з даними газети Neue Zürcher Zeitung, у заході може взяти участь президент США Джо Байден.

На саміті мають обговорити формулу Зеленського - завершення війни України та РФ на умовах Києва. Росія має вивести свої війська і понести відповідальність за злочини.

Журналісти Wall Street Journal раніше писали, що Саміт миру планували провести ще наприкінці 2023 року. Йшлося про зустріч світових лідерів і підписання документа, яким будуть встановлені механізми завершення війни та посилення України для майбутніх перемовин із РФ.

Росія планує зірвати "саміт миру" влітку, раніше попереджав Володимир Зеленський. Згідно з даними розвідки, у Росії є відповідний план, який уже було передано західним лідерам і спецслужбам.

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