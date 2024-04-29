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Рятувального кола в $61 млрд замало: скільки Києву потрібно грошей для ведення війни

Анна Ярославська
29 квітня 2024, 11:35
Скільки Україні потрібно грошей у майбутньому, залежить від того, яку війну веде країна.
ЗСУ, військова допомога
Наприкінці 2025 року Україна може знову залишитися без зброї / Колаж: Главред, фото: 38 окрема бригада морської піхоти, defense.gov

Україна отримала життєво важливий пакет військової допомоги від США на 61 мільярд доларів. Його вистачить приблизно до кінця наступного року. Але наприкінці 2025-го Україна може знову залишитися без зброї. Як пише Reuters, Києву потрібен середньостроковий план фінансування, щоб протистояти тиску країни-агресора Росії.

Видання зазначає: навіть якщо чинний президент США Джо Байден буде переобраний у листопаді 2024 року, йому буде важко отримати більше грошей від Конгресу.

"А якщо Дональд Трамп повернеться до Білого дому, американська підтримка України стане ще більш нестабільною з огляду на попередню відсутність прихильності кандидата від Республіканської партії до захисту Києва", - пишуть журналісти.

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"Багаторічний план фінансування, навпаки, матиме кілька переваг. Для початку це забезпечило б деяку страховку від політичних коливань у США. Це також підвищить моральний дух українців і додасть західним виробникам зброї більше впевненості в нарощуванні виробництва", - ідеться в статті.

Reuters зазначає, що розрахунки російського диктатора Володимира Путіна теж можуть змінитися, якби він думав, що Україна зможе протриматися ще багато років.

"Президент України Володимир Зеленський, ймовірно, не зможе повернути собі більшу територію, тому що це означатиме напад на добре захищені позиції Росії в той час, коли Україні важко вербувати нових солдатів. Але він, можливо, зможе укласти мирну угоду, займаючи сильнішу позицію, або заморозити конфлікт, подібно до того, як Північна і Південна Корея призупинили війну 71 рік тому", - вважають журналісти.

Чи надовго Україні вистачить зброї США

Як підрахував Кільський інститут світової економіки, торік США та Європа виділили Києву 88 мільярдів євро допомоги, з яких 47 мільярдів євро - це військова підтримка, а решта - фінансова та гуманітарна допомога.

Скільки Києву потрібно грошей у майбутньому, залежить від того, яку війну він веде. Оборонна кампанія коштувала б дешевше, ніж спроба вигнати Росію з окупованої території. Але з огляду на те, що Кремль нарощує власні військові витрати, Україні в майбутньому, ймовірно, щороку знадобиться принаймні стільки ж - тобто 88 мільярдів євро, виділених її союзниками 2023 року.

За даними Кільського інституту, станом на кінець лютого союзники України - переважно Європейський Союз - зобов'язалися, але ще не виділили 103 мільярди євро. І тепер у Києва, ймовірно, буде достатньо допомоги, якої вистачило б до кінця 2025 року.

Основний спосіб отримати набагато більше грошей для України - це використати російські активи на суму близько 320 мільярдів доларів, які західні країни заморозили на початку війни. Ідея полягає в тому, щоб конфіскувати активи, використати їх для підтримки позики, яку західні країни надали Україні, або передати Києву відсотки, які вони генерують.

Хоча це допоможе, але не змінить ситуацію, оскільки фінансування України вистачить менш ніж на півроку.

"Отримання Києвом 320 мільярдів доларів - це інша пропозиція. Це фінансувало б війну принаймні до кінця 2028 року. Хоча Байден зараз має повноваження конфіскувати російські кошти, лише близько 5 мільярдів доларів з активів перебувають у Сполучених Штатах. Основна частина перебуває в країнах Європейського Союзу, які мають законні сумніви щодо їхньої конфіскації", - йдеться у статті.

Конфісковані активи РФ

Група Russian Elites, Proxies, and Oligarchs (REPO) на вимогу керівництва Великої Сімки робила мепінг активів. У вересні 2023 року вони написали, що вони нарахували $280 млрд конфіскованих активів. Однак були оцінки і в $370 млрд. Ці оцінки включали, як суверенні активи Центробанку РФ, так і знерухомлені гроші російських підприємств і олігархів, які перебувають під західними санкціями.

Військова допомога Україні від США

20 квітня 2024 року Палата представників підтримала законопроєкт про надання допомоги Україні. У межах цієї допомоги Україна отримає 60,84 мільярда доларів.

23 квітня Сенат Конгресу США проголосував за ухвалення пакета допомоги Україні, Ізраїлю й Тайваню в розмірі 95,3 мільярда доларів.

Законопроєкт про виділення фінансування союзникам США набрав 79 голосів "за". "Проти" проголосували лише 17 сенаторів. Таким чином, обидві палати американського конгресу схвалили законопроєкт.

24 квітня президент США Джо Байден підписав законопроєкт про надання військової та економічної допомоги Україні на 60 млрд доларів, а також іншим союзникам США. Пакет нової допомоги надішлють Україні впродовж кількох годин.

26 квітня речник Пентагону Патрік Райдер заявив, що Сполучені Штати Америки вже розпочали постачання частини зброї та боєприпасів для України в рамках нового пакета військової допомоги.

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