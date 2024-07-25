Батько на фронті, сусіди в шоці: що відомо про підозрюваного у вбивстві Фаріон

У Дніпрі затримали 18-річного В'ячеслава Зінченка. Його підозрюють у вбивстві мовознавиці Ірини Фаріон.

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Що відомо про підозрюваного у вбивстві Ірини Фаріон / Колаж: Главред, фото: Telegram, Ігор Клименко

У Дніпрі затримали 18-річного підозрюваного у вбивстві Ірини Фаріон. Вже з'явилися подробиці про нього та його родину. Друг підозрюваного В'ячеслава Зінченка, який знає його з п'яти років, переконаний, що він не міг цього зробити. Про це повідомляє Суспільне.

Ян розповів, що В'ячеслав з хорошої сім'ї, його батько захищає Україну на фронті. Хлопці разом відвідували спортивні секції.

"Живе з мамою, дуже порядний хлопець. Він гарно вчиться, ніколи б не подумав, що він може таке зробити, я впевнений, що він такого не робив. Як я знаю, він нікуди не виїздив за останній час, мама спілкується з його мамою, то не було такої інформації, що він виїздив кудись", — сказав друг підозрюваного.

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Сусідка родини Ілона вважає, що В'ячеслава підставили і пам'ятає його дуже порядним хлопцем.

"З мамою бачусь кожен тиждень, дуже хороша людина, і батько те ж саме. Допомагав багато дітям, і по футболу і скрізь. Взагалі такі батьки безвідмовні. Хлопчик і самостійний, і цілеспрямований, і вибрав професію. Нічого не можу сказати, я від цього в шоці, не можу в це повірити. Це як підстава. Він дуже порядний хлопець", — каже жінка.

Що відомо про підозрюваного у вбивстві Ірини Фаріон / фото: Telegram

Батько затриманого хлопця розповів журналістам "Схем", що він дійсно перебуває на фронті і дізнався про затримання сина від дружини.

"Я на фронті зараз, сина особисто давно не бачив, спілкувалися регулярно телефоном, – зазначив чоловік. – Мені дружина сьогодні зателефонувала, сказала, що відбулося затримання сина. Чи затримання, чи арешт – тут же теж не зрозуміло. Не все так "гладко" було: дружину тримали поза помешканням, забрали техніку, скрутили сина. Мотивів для убивства Фаріон не було, він не мав ніяких українофобських поглядів, він патріот. Навпаки: він закінчив курси керування БПЛА, щоб долучитися до українського війська, займався футболом", – сказав батько затриманого.

За даними правоохоронців, В'ячеслав Зінченко нібито знімав у Львові 3 квартири. Однак його батько вважає, що у сина не могло бути грошей на квартиру.

"Звідки б він взяв гроші на це? Я пересилаю кілька тисяч, але цього ж недостатньо", - сказав чоловік.

Журналісти з'ясували, що В'ячеслав навчався у Дніпропетровській гімназії №62, займався футболом у Міській дитячо-юнацькій спортивній школі та грав у команді "МДЮСШ U-19".

Що відомо про підозрюваного у вбивстві Ірини Фаріон / фото: Telegram

Осінт-відділ Телебачення Торонто встановив, що В'ячеслав Зінченко нібито був підписаний на численні ультраправі пабліки, зокрема російські. Він залишав під постами антисемітські коментарі.

Що відомо про підозрюваного у вбивстві Ірини Фаріон / фото: Telegram

Що відомо про підозрюваного у вбивстві Ірини Фаріон / фото: Telegram

Вбивство Ірини Фаріон - останні новини

Нагадаємо, що 19 липня, у Львові стріляли у Ірину Фаріон. Стрілець поцілив у скроню жінки, вона перебуває у критичному стані. Карета швидкої допомоги доставила Фаріон до лікарні, де медики боролися за її життя. Жінка перебувала у вкрай важкому стані. Увечері стало відомо про те, що Ірина Фаріон померла у лікарні.

Слідство розкрило кілька версій мотиву убивства Ірини Фаріон. Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко повідомив, що головні з цих версій такі: особиста неприязнь, а також суспільно-політична діяльність. Не відкидається також участь росіян у цьому вбивстві.

21 липня у Львові попрощались із Іриною Фаріон у Гарнізонному храмі святих апостолів Петра і Павла. У Мережі розлетілися особливо зворушливі кадри, як маленькі внучка та онук несуть у своїх руках портрети Ірини Фаріон.

25 липня стало відомо про те, що у Дніпрі затримали ймовірного вбивцю Ірини Фаріон. Тривають необхідні слідчі дії та експертизи. Президент також доручив міністру внутрішніх справ представити суспільству всі деталі.

Хто така Ірина Фаріон? Ірина Дмитрівна Фаріон - українська політична та громадська діячка. викладачка. Доктор філологічних наук (2015), членкиня Всеукраїнського об'єднання "Свобода". У 2012-2014 роках - депутат Верховної Ради, була обрана від одномандатного виборчого округу № 116, повідомляє "Вікіпедія".

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