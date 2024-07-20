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"Є інформація про злочинця": слідство розкрило кілька версій мотиву убивства Фаріон

Юлія Закрепа
20 липня 2024, 08:50
357
Є інформація про зловмисника, який стріляв у Фаріон, однак наразі розкривати її слідство не буде.
'Є інформація про злочинця': слідство розкрило кілька версій мотиву убивства Фаріон
Для чого вбили Ірину Фаріон / колаж: Главред, фото: Facebook

Вчора, 19 липня, у Львові стався замах на умисне вбивство мовознавиці Ірини Фаріон. Вона померла у лікарні. Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко повідомив, що слідство має кілька версій мотивів убивства мовознавиці та колишньої народної депутатки Ірини Фаріон.

На своїй сторінці у Telegram Клименко зазначив, що головні з цих версій такі: особиста неприязнь, а також суспільно-політична діяльність Ірини Фаріон. Він також зазначив, що можуть з'являтися й інші версії. Не відкидається також участь росіян у цьому вбивстві.

Крім того, за словами Клименка, є інформація про зловмисника, який стріляв у Фаріон, однак наразі розкривати її слідство не буде, оскільки всі версії перевіряються. Щоправда, міністр заявив, що людина, чиї фотографії поширюють у Мережі, справді стежила за під'їздом колишньої нардепки і може бути виконавцем убивства.

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Хто такий Ігор Клименко?

Ігор Володимирович Клименко - державний український діяч, міністр внутрішніх справ України з 7 лютого 2023 року (виконував обов'язки з 18 січня до 7 лютого), з 2019 до 2023 року - голова Національної поліції України, повідомляє "Вікіпедія".

Правоохоронці також знайшли гільзу. Додаткова інформація стане відома після судово-медичної експертизи.

"Я можу сказати, що стрілець готувався завчасно. Це не спонтанне вбивство. Скільки він готувався: тиждень чи два тижні? Час покаже", - сказав міністр.

Хто така Ірина Фаріон?

Ірина Дмитрівна Фаріон - українська політична та громадська діячка. викладачка. Доктор філологічних наук (2015), членкиня Всеукраїнського об'єднання "Свобода". У 2012-2014 роках - депутат Верховної Ради, була обрана від одномандатного виборчого округу № 116, повідомляє "Вікіпедія".

Вбивство Ірини Фаріон: що відомо

Нагадаємо, що 19 липня у Львові стріляли в Ірину Фаріон - жінка перебувала у критичному стані, коли її доправили до лікарні. Стрілець поцілив у скроню жінки. За словами журналістки, стрільця бачили сусіди. Зловмисник був у рукавичках та стріляв із зброї без глушника.

Стало відомо, що Ірина Фаріон померла у лікарні. Відома мовознавиця, науковиця та екснардепка Ірина Фаріон загинула після вогнепального поранення голови. Мер Львова Андрій Садовий висловив співчуття родині мовознавиці та всім, хто її знав.

Главред зібрав інформацію, що відомо про Ірину Фаріон та чому у неї стріляли. Внаслідок гучних скандалів Ірину Фаріон звільнили із посади, яку вона обіймала у "Львівській політехниці", але вже у травні цього року її поновили на посаді. Замах на Ірину Фаріон трапився у Львові 19 липня.

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Ірина Фаріон новини України Ігор Клименко вбивство Убивство Ірини Фаріон
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