Онуки несуть портрети, сотні людей стоять біля храму: у Львові прощаються з Іриною Фаріон

У Львові відбувається прощання з Іриною Фаріон, яку просто біля будинку застрелив молодий чоловік.

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У Львові сотні людей прийшли попрощатися з Іриною Фаріон / Колаж: Главред, фото: instagram.com/iryna__farion, Главред

Сьогодні, 21 липня, у Львові сотні людей прийшли попрощатися з Іриною Фаріон, яку застрелив молодий чоловік. За словами кореспондента Главреда, біля храму зібралося стільки людей, що туди навіть неможливо протиснутися. Відео та фото вже розлетілися в Мережі.

Прощання відбувається в Гарнізонному храмі святих апостолів Петра і Павла. Труну з тілом Фаріон занесли до храму. Поруч ішла її донька - Софія Семчишин із двома дітьми. Також там були й інші рідні та близькі, колеги.

У Мережі розлетілися особливо зворушливі кадри, як маленькі внучка та онук несуть у своїх руках портрети Ірини Фаріон.

відео дня

Дивіться відео прощання з українською мовознавицею Іриною Фаріон:

У Львові сотні людей прийшли попрощатися з Іриною Фаріон / фото: скріншот

Відомо, що Ірину Фаріон поховають на Личаківському кладовищі на центральній алеї - полі №22, неподалік могили українського композитора та поета Володимира Івасюка.

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Нагадаємо, у Львові стріляли в Ірину Фаріон - вона потрапила до лікарні в критичному стані. Куля влучила у скроню, за словами журналістки, стрільця бачили сусіди.

Пізніше стало відомо, що Ірина Фаріон померла в лікарні. Відомий мовознавець, науковець та екснардеп Ірина Фаріон загинула після вогнепального поранення голови.

Пізніше міністр внутрішніх справ Ігор Клименко повідомив, що слідство має кілька версій мотивів убивства Ірини Фаріон. На своїй сторінці в Telegram Клименко зазначив, що головні з цих версій такі: особиста неприязнь, а також суспільно-політична діяльність Ірини Фаріон. Він також зазначив, що можуть з'являтися й інші версії. Не виключається також участь росіян у цьому вбивстві.

Хто така Ірина Фаріон? Ірина Дмитрівна Фаріон - українська політична та громадська діячка, викладачка. Доктор філологічних наук (2015), членкиня Всеукраїнського об'єднання "Свобода". У 2012-2014 роках - депутат Верховної Ради, була обрана від одномандатного виборчого округу № 116, повідомляє "Вікіпедія".

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