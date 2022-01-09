"Панацеї немає": Голубовська попередила про надзвичайно різкий підйом захворюваності на COVID-19 в Україні

Голубовська попередила про надзвичайно різкий підйом захворюваності на COVID - 19 / колаж УНІАН, Reuters

Хвиля штаму коронавірусу Омікрон в Україні буде особливою через те, що зараз на території країни є одночасно і цей варіант, і Дельта, заявила провідна інфекціоністка МОЗ Ольга Голубовська. За її словами, це призведе до того, що звичного спаду захворюваності між хвилями не буде, вона навпаки відразу різко зросте.

На своїй сторінці у Facebook Голубовська зазначила, що різниця полягає в тому, що раніше всі нові штами витісняли попередні і кількість заражень ставала буквально одиничною.

"Зараз йде накопичення вірусу в популяції, більшість з членів якої є вже імунними...після адаптації збудника до нових умов, ми будемо спостерігати надзвичайно різкий підйом захворюваності, як це відбувається в інших країнах", – спрогнозувала медик.

Вона зазначила, що попри те, що варіант Омікрон рідше викликає важкий перебіг хвороби, все одно потрібно починати лікувати викликаний ним COVID-19 якомога раніше.

Голубовська також закликала готувати госпітальні бази і намагатися госпіталізувати людей з групи ризику до того, як у них настане дихальна недостатність, для введення противірусного препарату. Це допоможе зменшити навантаження на відділення інтенсивної терапії, підвищити виживаність пацієнтів і знизити загальну летальність.

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Лікар додала, що, якщо повністю вакцинована людина все ж заразився коронавірусом, їй теж не варто відкладати похід до лікаря і сподіватися на те, що організм захищений.

"Загалом, друзі, без паніки, все непогано лікується, якщо вчасно, хоча панацеї немає...Пам'ятайте, що від розуміння вами основних положень цієї проблеми залежать ваші ж здоров'я і життя", – підсумувала Голубовська.

Нагадаємо, 18 грудня в Україні підтвердили перший випадок зараження штамом коронавірусу Омікрон, повідомив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко. Уже 21 грудня головний санітарний лікар Ігор Кузін розповів, що пацієнт, у якого діагностували Омікрон, отримав негативний ПЛР-тест.

Експерти з Південної Африки, де вперше виявили новий штам коронавірусу, з'ясували, що симптоми зараження Омикроном - це пирхота в горлі, сухий кашель, сильна втома, легкі болі в м'язах і нічна пітливість.

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