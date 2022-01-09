"Панацеї немає": Голубовська попередила про надзвичайно різкий підйом захворюваності на COVID-19 в Україні

Голубовська також закликала готувати лікарні і намагатися госпіталізувати людей до того, як у них настане дихальна недостатність.
Хвиля штаму коронавірусу Омікрон в Україні буде особливою через те, що зараз на території країни є одночасно і цей варіант, і Дельта, заявила провідна інфекціоністка МОЗ Ольга Голубовська. За її словами, це призведе до того, що звичного спаду захворюваності між хвилями не буде, вона навпаки відразу різко зросте.
На своїй сторінці у Facebook Голубовська зазначила, що різниця полягає в тому, що раніше всі нові штами витісняли попередні і кількість заражень ставала буквально одиничною.
"Зараз йде накопичення вірусу в популяції, більшість з членів якої є вже імунними...після адаптації збудника до нових умов, ми будемо спостерігати надзвичайно різкий підйом захворюваності, як це відбувається в інших країнах", – спрогнозувала медик.
Вона зазначила, що попри те, що варіант Омікрон рідше викликає важкий перебіг хвороби, все одно потрібно починати лікувати викликаний ним COVID-19 якомога раніше.
Голубовська також закликала готувати госпітальні бази і намагатися госпіталізувати людей з групи ризику до того, як у них настане дихальна недостатність, для введення противірусного препарату. Це допоможе зменшити навантаження на відділення інтенсивної терапії, підвищити виживаність пацієнтів і знизити загальну летальність.
Лікар додала, що, якщо повністю вакцинована людина все ж заразився коронавірусом, їй теж не варто відкладати похід до лікаря і сподіватися на те, що організм захищений.
"Загалом, друзі, без паніки, все непогано лікується, якщо вчасно, хоча панацеї немає...Пам'ятайте, що від розуміння вами основних положень цієї проблеми залежать ваші ж здоров'я і життя", – підсумувала Голубовська.
Нагадаємо, 18 грудня в Україні підтвердили перший випадок зараження штамом коронавірусу Омікрон, повідомив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко. Уже 21 грудня головний санітарний лікар Ігор Кузін розповів, що пацієнт, у якого діагностували Омікрон, отримав негативний ПЛР-тест.
Експерти з Південної Африки, де вперше виявили новий штам коронавірусу, з'ясували, що симптоми зараження Омикроном - це пирхота в горлі, сухий кашель, сильна втома, легкі болі в м'язах і нічна пітливість.
Читайте також:
- У МОЗ назвали терміни, коли штам Омікрон охопить всю Україну
- Вчені розповіли, як новий штам Омікрон вплине на пандемію коронавірусу
- Від кон'юнктивіту до випадіння волосся: названо нетипові симптоми Омікрона
- Україна на порозі потужного спалаху Омікрон-штаму: лікар побачив причину в дітях
- Виявлено коронавірус-мутант: що відомо про гібрид Дельти й Омікрона