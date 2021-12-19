Названо п'ять ознак зараження Омікрон-штамом коронавірусу / Reuters

Симптоми нового штаму коронавірусу "Омікрон", який може охоплювати більшу кількість людей, значно відрізняються від тієї мутації, яка поширювалася раніше. За словами експертів з Південної Африки, де "Омікрон" був вперше виявлений, люди повинні звернути увагу на п'ять ознак.

Як пише The Metro, експерти відзначають, що ці п'ять симптомів дещо відрізняються від добре відомої трійки "лихоманка, кашель і втрата нюху". Перші звіти показують, що симптоми "Омікрона" - це першіння в горлі, сухий кашель, сильна втома, легкі болі в м'язах і нічна пітливість.

Своэю чергою лікар Анжелік Кутзі, глава Південноафриканської медичної асоціації, вказала, що "Омікрон" зараз трактується як "легка хвороба". Але насправді це "інша картина під час госпіталізації, особливо у нещеплених".

Отже, п'ять симптомів, на які слід звернути увагу:

Утома

Нічна пітливість

Першіння в горлі

Сухий кашель

Легкі болі у м'язах

Людей з трьома традиційними симптомами закликають зробити ПЛР-тест якомога швидше.

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Нагадаємо, перші повідомлення про зараження новою мутацією коронавірусу з'явилися 23 листопада. Випадки захворювання підтвердилися в провінції Гаутенг ПАР у 77 пацієнтів.

Головний інфекціоніст США Ентоні Фаучі заявив, що новий штам коронавірусу Омікрон швидко поширюється світом. Однак, за попередніми даними, цей штам COVID-19 може бути менш небезпечний, ніж Дельта.

10 грудня у ВООЗ заявили, що Омікрон може негативно вплинути на пандемію. Однак ситуація ускладнюється тим, що фахівці фіксують збільшення заразності вірусу. Також у ВООЗ зазначили, що робити висновки про його легкий або, навпаки, тяжкий перебіг ще дуже рано.

18 грудня в Україні підтвердили перший випадок зараження штамом коронавірусу Омікрон, повідомив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко. "Людина, інфікована цим штамом коронавірусу, повернулася з Об'єднаних Арабських Еміратів, де мала контакт з хворими на COVID-19. Пацієнт продовжує перебувати в лікуванні", - розповів Ляшко.