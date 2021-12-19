Названо п'ять ознак зараження Омікрон-штамом коронавірусу

За словами експертів з Південної Африки, люди повинні звернути увагу на п'ять ознак, які свідчать про зараження "Омікроном".
Симптоми нового штаму коронавірусу "Омікрон", який може охоплювати більшу кількість людей, значно відрізняються від тієї мутації, яка поширювалася раніше. За словами експертів з Південної Африки, де "Омікрон" був вперше виявлений, люди повинні звернути увагу на п'ять ознак.
Як пише The Metro, експерти відзначають, що ці п'ять симптомів дещо відрізняються від добре відомої трійки "лихоманка, кашель і втрата нюху". Перші звіти показують, що симптоми "Омікрона" - це першіння в горлі, сухий кашель, сильна втома, легкі болі в м'язах і нічна пітливість.
Своэю чергою лікар Анжелік Кутзі, глава Південноафриканської медичної асоціації, вказала, що "Омікрон" зараз трактується як "легка хвороба". Але насправді це "інша картина під час госпіталізації, особливо у нещеплених".
Отже, п'ять симптомів, на які слід звернути увагу:
- Утома
- Нічна пітливість
- Першіння в горлі
- Сухий кашель
- Легкі болі у м'язах
Людей з трьома традиційними симптомами закликають зробити ПЛР-тест якомога швидше.
Нагадаємо, перші повідомлення про зараження новою мутацією коронавірусу з'явилися 23 листопада. Випадки захворювання підтвердилися в провінції Гаутенг ПАР у 77 пацієнтів.
Головний інфекціоніст США Ентоні Фаучі заявив, що новий штам коронавірусу Омікрон швидко поширюється світом. Однак, за попередніми даними, цей штам COVID-19 може бути менш небезпечний, ніж Дельта.
10 грудня у ВООЗ заявили, що Омікрон може негативно вплинути на пандемію. Однак ситуація ускладнюється тим, що фахівці фіксують збільшення заразності вірусу. Також у ВООЗ зазначили, що робити висновки про його легкий або, навпаки, тяжкий перебіг ще дуже рано.
18 грудня в Україні підтвердили перший випадок зараження штамом коронавірусу Омікрон, повідомив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко. "Людина, інфікована цим штамом коронавірусу, повернулася з Об'єднаних Арабських Еміратів, де мала контакт з хворими на COVID-19. Пацієнт продовжує перебувати в лікуванні", - розповів Ляшко.
Новий штам коронавірусу Омікрон - що про нього відомо
26 листопада Всесвітня організація охорони здоров'я кваліфікувала новий штам коронавірусу SARS-CoV-2, що отримав назву Омікрон.
Цей штам коронавірусу вперше був виявлений на початку листопада в країнах Південної Африки.
Перший інфікований за межами ПАР був виявлений в Ізраїлі 25 листопада. Хворий прибув в країну з Республіки Малаві.
27 листопада в Британії підтвердили два випадки зараження новим штамом коронавірусу Омікрон.
Біолог Австрійського Інституту молекулярної біотехнології Ульріх Еллінг заявив, що, за першими оцінками, "Омікрон може бути на 500% заразнішим, ніж Дельта".
У Всесвітній організації охорони здоров'я заявили, що поки що немає достатніх даних, що підтверджують велику небезпека штаму Омікрон у порівнянні з іншими мутаціями коронавірусу, зокрема, з варіантом Дельта.
При цьому в ВООЗ вважають, що COVID-штам набагато небезпечніший для тих людей, які вже перехворіли на коронавірус. Більш детальну інформацію у ВООЗ обіцяють повідомити пізніше.
Лікарі, які вже зіткнулися з новим варіантом коронавірусу, назвали симптоми Омікрона. Зокрема, у заражених піднімається температура; відчувається втома; нюх і смак не зникають; частішає пульс.
Новий штам коронавірусу Омікрон може з'явитися в Україні вже до Нового року, вважає доктор медичних наук Олександр Гриневич.