В Україні уже одужав перший заражений COVID-штамом "Омікрон"

Перший випадок інфікування новим штамом коронавірусу в Україні зафіксували у молодої жінки, яка повернулася з ОАЕ.
В Україні на вихідних було виявлено перший випадок зараження новим штамом коронавірусу "Омікрон". Тепер перша інфікована українка отримала негативний ПЛР-тест.
Хвороба минула майже без симптомів, розповів під час брифінгу 21 грудня головний санітарний лікар Ігор Кузін.
Причину того, що хвороба пройшла так легко, Кузін вбачає у щепленні, яке жінка отримала раніше.
"Щодо випадку "Омікрону", виявленого в Україні. Завдяки тому, що пацієнт був вакцинований ще навесні, хвороба протікала майже безсимптомно. Наразі в нього вже негативний ПЛР-тест", – розповів він.
Перший випадок "Омікрону" в Україні
Про те, що "Омікрон" уже проник в Україну, у Міністерстві охорони здоров’я повідомили 18 грудня. Вірус виявили в зразку молодої жінки, яка повернулася з ОАЕ, де мала контакт з хворими на COVID-19.
У МОЗ зазначали, що проводиться епідеміологічне розслідування зазначеного випадку і додаткове обстеження контактних осіб.
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