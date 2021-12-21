В Україні уже одужав перший заражений COVID-штамом "Омікрон"

В Україні одужала перша пацієнтка з "Омікроном" / Фото Reuters

В Україні на вихідних було виявлено перший випадок зараження новим штамом коронавірусу "Омікрон". Тепер перша інфікована українка отримала негативний ПЛР-тест.

Хвороба минула майже без симптомів, розповів під час брифінгу 21 грудня головний санітарний лікар Ігор Кузін.

Причину того, що хвороба пройшла так легко, Кузін вбачає у щепленні, яке жінка отримала раніше.

"Щодо випадку "Омікрону", виявленого в Україні. Завдяки тому, що пацієнт був вакцинований ще навесні, хвороба протікала майже безсимптомно. Наразі в нього вже негативний ПЛР-тест", – розповів він.

Перший випадок "Омікрону" в Україні

Про те, що "Омікрон" уже проник в Україну, у Міністерстві охорони здоров’я повідомили 18 грудня. Вірус виявили в зразку молодої жінки, яка повернулася з ОАЕ, де мала контакт з хворими на COVID-19.

У МОЗ зазначали, що проводиться епідеміологічне розслідування зазначеного випадку і додаткове обстеження контактних осіб.

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