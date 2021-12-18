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Омікрон проник в Україну: виявлено перший випадок зараження новим COVID-штамом

18 грудня 2021, 10:11
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Комбінацію мутацій, що характерні для Омікрона, виявили в зразку молодої жінки, яка повернулася з ОАЕ.

Омікрон
Омікрон вже в Україні / Reuters

В Україні підтвердили перший випадок зараження штамом коронавірусу Омікрон, заявили ц МОЗ.

Як повідомив у Facebook міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко, вночі в Центрі громадського здоров'я України за результатами повногеномного секвенування був виявлений штам Omicron (B. 1.1.529-like).

"Людина, інфікована цим штамом коронавірусу, повернулася з Об'єднаних Арабських Еміратів, де мала контакт з хворими на COVID-19. Пацієнт продовжує перебувати в лікуванні", - написав Ляшко.

За його словами, зараз проводиться епідеміологічне розслідування зазначеного випадку і додаткове обстеження контактних осіб.

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Раніше про те, що в Україні виявили перший потенційний випадок зараження новим штамом коронавірусу Омікрон повідомив в Instagram генетик Олександр Коляда з посиланням на українського фахівця в лабораторії з генетики коронавірусу Владислава Мосейка.

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Комбінацію мутацій, які характерні для Омікрона, виявили в зразку молодої жінки, яка повернулася з ОАЕ.

"Серед абсолютної більшості зразків з варіантом Дельта (їх в Україні зараз понад 97%) в одному зразку нам вдалося знайти вірус з комбінацією мутацій точнісінько, як є у далекого африканського Омікрона. Тому маємо перший випадок поки потенційного Омікрона в Україні", - повідомив Коляда.

Генетик уточнив, що хвора перебуває на самоізоляції, тому найімовірніше вона не встигла передати штам Омікрон далі.

"Не думаю, що це перша така людина, тому що в країнах з тією ж політикою перельотів таких випадків вже сотні", — припустив Коляда.

Генетик уточнив, що в зразку жінки виявили характерну для Омікрона і деяких старих штамів комбінацію мутацій, яка знижує їхнє впізнання антитілами.

"Немає мутації L452R яка є обов'язковою для Дельти, і мутацій K417T і W152C, які є у Епсилона та інших штамів. Тобто виявлена комбінація мутацій, характерна саме для Омікрона і не характерна ні для Дельти, ні для Альфи, ні для ще будь-яких популярних варіантів вірусу", - додав він.

читайте такожНазвано два незвичайних симптоми Омікрон-штаму коронавірусуЩоби точно підтвердити, чи Омікрон це, зразок передадуть в інші лабораторії.

"Тому ми маємо "вірус з мутаціями, характерними для варіанту Омікрон". Назвати його Омікроном в чистому вигляді поки так швидко не можна. Але можливість виявити щось нове, а не вже підтверджений в сусідніх країнах штам — дуже маленька", — резюмував фахівець.

Як повідомляв Главред, штам коронавірусу Омікрон виявили вже в 77 країнах світу. Генеральний директор Всесвітньої організації охорони здоров'я Тедрос Гебреісус вважає, що нових карантинних обмежень не уникнути. За його словами, Омікрон найімовірніше присутній вже в навіть в тих державах, в яких його ще не зафіксували.

Президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляйєн вважає, що Омікрон може стати домінуючим в Європі вже до середини січня 2022 року.

В Україні новий штам коронавірусу Омікрон може з'явитися дуже скоро. У Раді національної безпеки і оборони України припускають, що це можливо на поточному тижні з 13 по 19 грудня.

Тим часом лікарі уточнили симптоми штаму коронавірусу Омікрон. Вони збігаються із симптомами звичайної застуди.

Новий штам коронавірусу Омікрон - що про нього відомо

26 листопада Всесвітня організація охорони здоров'я кваліфікувала новий штам коронавірусу SARS-CoV-2, що отримав назву Омікрон.

Цей штам коронавірусу вперше був виявлений на початку листопада в країнах Південної Африки.

Перший інфікований за межами ПАР був виявлений в Ізраїлі 25 листопада. Хворий прибув в країну з Республіки Малаві.

27 листопада в Британії підтвердили два випадки зараження новим штамом коронавірусу Омікрон.

Біолог Австрійського Інституту молекулярної біотехнології Ульріх Еллінг заявив, що, за першими оцінками, "Омікрон може бути на 500% заразнішим, ніж Дельта".

У Всесвітній організації охорони здоров'я заявили, що поки що немає достатніх даних, що підтверджують велику небезпека штаму Омікрон у порівнянні з іншими мутаціями коронавірусу, зокрема, з варіантом Дельта.

При цьому в ВООЗ вважають, що COVID-штам набагато небезпечніший для тих людей, які вже перехворіли на коронавірус. Більш детальну інформацію у ВООЗ обіцяють повідомити пізніше.

Лікарі, які вже зіткнулися з новим варіантом коронавірусу, назвали симптоми Омікрона. Зокрема, у заражених піднімається температура; відчувається втома; нюх і смак не зникають; частішає пульс.

Новий штам коронавірусу Омікрон може з'явитися в Україні вже до Нового року, вважає доктор медичних наук Олександр Гриневич.

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