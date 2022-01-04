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Від кон'юнктивіту до випадіння волосся: названо найбільш нетипові симптоми Омікрона

4 січня 2022, 09:42

Фахівці перерахували основні ознаки Омікрона, які можуть свідчити про зараження.

коронавірус
Стали відомі нові симптоми Омікрона / колаж Reuters

Новий штам коронавірусу Омікрон має симптоми, нехарактерні для інших видів вірусу.

Серед основних особливостей Омікрона - головний біль, нудота, налиті кров'ю очі і випадання волосся, пише The US Sun.

Фахівці перерахували основні ознаки Омікрона, які можуть свідчити про зараження.

Штам Омікрон: на що звернути увагу

  • Головний біль: за словами британського вірусолога і професора молекулярної онкології, професора Лоуренса Янга, головний біль вважається найбільш поширеним симптомом штаму Омікрон.
  • Втома: ще одним симптомом, що з'являється на ранніх стадіях у хворих Covid-19, є втома. Втома, пов'язана з Covid-19, означає, що люди будуть почувати себе дуже втомленими навіть після відпочинку.
  • Біль в горлі: згідно з даними програми ZOE Covid, майже половина хворих COVID-19 скаржилися на біль у горлі. Але він не дуже сильний і зникає вже після п'яти днів.
  • Нежить: це був другим за поширеністю симптомом коронавірусної хвороби. У близько 60% хворих він був присутній. Відзначається, що симптоми Covid-19 зараз все більше схожі на звичайну застуду.
  • Чхання: дослідження ZOE показало, що часте чхання, тобто більше звичайного, може бути ознакою інфікованості коронавірусом у тих, хто щеплений.
  • Кашель: постійний кашель зустрічається тільки у 4 з 10 осіб, заражених коронавірусом.
  • Підвищена температура: цей симптом означає, що тіло реагує на інфекцію і допомагає імунній системі боротися з нею.
  • "Рожеве око" (кон'юнктивіт): коронавірус здатний проникати в клітини організму, це активізує процес запалення, що супроводжується симптомами кон'юнктивіту.
  • Випадання волосся: за даними Американської академії асоціації дерматології, випадання волосся досить поширене явище після високої температури.
  • Втрата смаку і запаху: ряд людей, у яких підтвердився коронавірус, повідомили про втрату нюху і смаку. У той же час У інших інфікованих Омікроном пацієнтів змінилися відчуття смаку і запаху.

Омікрон в Україні

18 грудня в Україні підтвердили перший випадок зараження штамом коронавірусу Омікрон, повідомив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко. Вже 21 грудня головний санітарний лікар Ігор Кузін розповів, що пацієнт, у якого діагностували Омікрон, отримав негативний ПЛР-тест.

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