Від кон'юнктивіту до випадіння волосся: названо найбільш нетипові симптоми Омікрона

18 грудня в Україні підтвердили перший випадок зараження штамом коронавірусу Омікрон , повідомив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко. Вже 21 грудня головний санітарний лікар Ігор Кузін розповів, що пацієнт, у якого діагностували Омікрон, отримав негативний ПЛР-тест .

Фахівці перерахували основні ознаки Омікрона, які можуть свідчити про зараження.

Новий штам коронавірусу Омікрон має симптоми, нехарактерні для інших видів вірусу.

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