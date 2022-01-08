Україна на порозі потужного спалаху Омікрон-штаму: лікар побачив причину в дітях

Медик вважає, що діти в школах простимулюють цей спалах.
Україна стоїть на порозі потужного спалаху захворюваності штамом коронавірусу Омікрон. Експерти пов'язують це з очним навчанням в школах.
Лікар-імунолог Борис Донський стверджує, що нашій країні потрібно проводити специфічне тестування на Омікрон-штам. Про це він заявив у бліцінтерв'ю OBOZREVATEL.
"Те, що Омікрон прийде і почнеться спалах-це очевидно. Коли це станеться - через тиждень, через два, через три? Важко сказати. Але діти в школах простимулюють цей спалах", - сказав лікар.
Медик стверджує, що необхідно діяти на випередження і визначати Омікрон, щоб не пропустити початок нового спалаху захворюваності. За словами Донського, в Україні є тести для визначення цього штаму, але вони досить дорогі.
"Як тільки в Польщі та Угорщині почнеться спалах, значить, незабаром може бути і у нас", - додав він.
Нагадаємо, 4 січня в Україні ввели бустерну дозу COVID-вакцини для людей старше 60 років. Віктор Ляшко підписав відповідний наказ за рекомендацією Національної технічної групи експертів з імунопрофілактики (НТГЕІ).
А 6 січня Україна ввела бустерну дозу вакцини від коронавірусу для всіх громадян старше 18 років, які отримали перші дві дози covid-вакцини.
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