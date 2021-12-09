"Омікрон" може змінити пандемію коронавірусу - ВООЗ

Омікрон поки не досліджений в точності / Фото Reuters

У ВООЗ зробили гучну заяву про наслідки штаму коронавірусу Омікрон. В організації вважають, що новий варіант інфекції може мати негативний вплив на пандемію.

"Деякі характеристики "Омікрона", зокрема, глобальне поширення і велика кількість мутацій, вказують на те, що він може серйозно вплинути на хід пандемії", - заявив гендиректор організації Тедрос Адан Гебреесус, передає ТСН.

Гебреесус також зазначив, що на даний момент дуже важко спрогнозувати, про який саме вплив йдеться.

Однак ситуація ускладнюється тим, що фахівці фіксують збільшення заразності вірусу.

Також у ВООЗ зазначили, що робити висновки про його легкий або, навпаки, тяжкий перебіг ще дуже рано.

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читайте такожВчені сфотографували штам коронавірусу ОмікронНагадаємо, раніше голова Комітету Верховної Ради України з питань здоров'я нації, медичної допомоги та медичного страхування Михайло Радуцький прогнозує, що нова хвиля коронавірусу в країні буде м'якшою і вже не такою інтенсивною.

Також раніше в МОЗ закликали громадян зустріти Новий рік в колі рідних і близьких, а також з повним курсом вакцинації від коронавірусу.

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