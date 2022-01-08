Виявлено коронавірус-мутант: що відомо про гібрид Дельти та Омікрона

Новий варіант COVID-19 має генетичну основу як у Дельта-штаму.
На Кіпрі виявлено новий варіант коронавірусу, який є гібридом штамів Дельта і Омікрон.
Відкриття зробили вчені, що працюють в лабораторії біотехнології та молекулярної вірусології Кіпрського університету, повідомляє CNN.
Дослідники дали йому назву "Дельтакрон", повідомив в суботу журналістам завідувач даної лабораторією Леонтіос Кострікіс, який раніше очолював науково-консультативну раду по боротьбі з пандемією, що функціонує при кіпрському Міністерстві охорони здоров'я.
Що відомо про Дельтакрон
За його словами, новий варіант має генетичну основу як у Дельта-штаму, але при цьому ряд його мутацій такі ж, як у Омікрон-штаму. "Ми знайшли значну кількість мутацій, які раніше виявлялися тільки під час випадків зараження Омікрон-штамом", - сказав вірусолог.
За словами Кострікіса, у Омікрон-штаму 30 мутацій, і "10 з них були ідентифіковані в пробах, взятих на Кіпрі".
Він додав, що так званий Дельтакрон-штам був виявлений в 25 зразках, взятих на острові, причому 11 з них були отримані у людей, госпіталізованих з симптомами ковіда, а решта 14 - у звичайних жителів.
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Раніше у Всесвітній організації охорони здоров'я (ВООЗ) заявили що однією з причин появи нових штамів коронавірусу є низький рівень вакцинації в світі.
В організації також відзначили, що всі варіанти COVID-19 призводять до госпіталізації і до летального результату.
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